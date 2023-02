Cloud Technologies sfinalizował zakup platformy Demand-Side Platform (DSP). Na mocy podpisanej umowy spółka nabyła wszelkie prawa, w tym prawa własności przemysłowej i prawa autorskie, do kodu źródłowego platformy DSP za kwotę 3,7 mln euro. Zakup technologii jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju spółki na lata 2021-2023, podkreślono.

"Pod koniec poprzedniego roku debiutowaliśmy na głównym rynku GPW. Teraz mamy przyjemność ogłosić realizację kolejnego ważnego elementu naszej strategii, jakim jest zakup technologii. Nabycie kodów źródłowych platformy DSP jest de facto finalizacją transakcji z 2019 roku, związanej z zakupem licencji na przedmiotową platformę. Przez kilka lat mieliśmy okazję dokładnie obserwować i analizować synergie zachodzące między platformą DSP a naszą autorską platformą DMP. Model biznesowy łączący te dwa rozwiązania jest sprawdzony i zapewnia wzrost efektywności działań w kluczowym dla nas segmencie, jakim jest sprzedaż danych, co daje odzwierciedlenie w sukcesywnie rosnących wynikach tego segmentu oraz zwiększy naszą niezależność na rynku reklamy internetowej" - powiedział prezes Cloud Technologies Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

Platforma DSP służy do automatycznego zakupu powierzchni reklamowej oraz umożliwia monetyzację danych. Wcześniej grupa kapitałowa korzystała z licencji na zewnętrzną platformę DSP, bez prawa do kodów źródłowych i możliwości rozwoju technologii we własnym zakresie oraz jej dalszego sublicencjonowania. Zakup platformy DSP zwiększy niezależność w funkcjonowaniu grupy kapitałowej na rynku reklamy internetowej, a lepsza integracja z platformą DMP przyczyni się do zwiększenia efektywności monetyzacji danych, wyjaśniono.

"Zamknięcie transakcji pozwoli nam skoncentrować się na realizacji następnych kluczowych elementów strategii. W najbliższym czasie będziemy kontynuować skup akcji własnych, które następnie chcemy przeznaczyć na realizację programu motywacyjnego" - dodał Prajsnar.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)