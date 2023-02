Novaturas odnotował 0,5 mln euro skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 0,19 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,53 mln euro wobec 0,55 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,66 mln euro w IV kw. 2022 r. wobec 34,27 mln euro rok wcześniej.

"Kluczowe wskaźniki IV kwartału 2022:

Obroty Novaturas w IV kwartale br. wyniosły 41,7 mln euro, czyli były o 21,6% wyższe niż w analogicznym okresie 2021

Zysk brutto wyniósł 4,1 mln euro i był o 18,5% niższy niż w analogicznym okresie 2021 r.

Koszty operacyjne wyniosły 5,1 mln euro i były o 32,2% wyższe niż w tym samym okresie 2021 r.

Wskaźnik EBITDA był ujemny i wyniósł 0,3 mln euro. W analogicznym okresie 2021 roku był dodatni i wyniósł 0,6 mln euro.

Novaturas miał stratę netto w wysokości 0,5 mln euro. W analogicznym okresie 2021 roku strata netto wyniosła 0,2 mln euro.

W IV kwartale 2022 roku spółka obsłużyła 50,6 tys. klientów, o 4,3% więcej niż w tym samym okresie 2021 roku" - czytamy w raporcie.

W I-IV kw. 2022 r. spółka miała 0,22 mln euro skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 0,91 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 196,96 mln euro w porównaniu z 109 mln euro rok wcześniej.

"Po I półroczu odnotowaliśmy ujemną EBITDA (-0,8 mln euro) i stratę netto (-1,7 mln euro); jednak zamknęliśmy rok z dodatnim wynikiem EBITDA (+1 mln euro). Ponadto byliśmy bardzo blisko osiągnięcia rentowności w całym roku (strata netto -0,2 mln euro). Już latem wróciliśmy do rentowności, a od września notujemy znaczący miesięczny wzrost przychodów. Każdy miesiąc od początku jesieni do grudnia był bardziej udany niż poprzedni. Dzięki temu zakończyliśmy rok z rekordowym przychodem całej grupy w wysokości 197 mln euro, w porównaniu do 109 mln euro w 2021 r." - napisał prezes Vitalij Rakovski w liście załączonym do raportu.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

