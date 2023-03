Benefit Systems przejmie 16 klubów od Calypso Fitness, powiększając sieć własnych obiektów fitness do 186, podała spółka. Wartość transakcji została ustalona na 54 mln zł, z czego 34,3 mln przypada na zaległe wierzytelności, przysługujące Benefit Systems wobec Calypso Fitness.

"Benefit Systems w ramach dwuetapowej transakcji przejmie łącznie 16 klubów Calypso w miastach o wysokim potencjale dalszego rozwoju biznesowego. W pierwszym etapie będzie to 7 obiektów w Trójmieście i 4 w Szczecinie, gdzie spółka obserwuje wciąż rosnące zainteresowanie ofertą Programu MultiSport, a także po jednym w Warszawie i we Wrocławiu. W drugim etapie, do 30 czerwca br., Benefit Systems nabędzie trzy kluby Calypso, zlokalizowane w Warszawie, Krakowie oraz Częstochowie" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla członek zarządu Benefit Systems Bartosz Józefiak, decyzję o transakcji wspierała wieloletnia współpraca, komplementarność oferty klubów Calypso do sieci własnych spółki, a przede wszystkim popularność przejmowanych lokalizacji wśród klientów indywidualnych i użytkowników Programu MultiSport.

"Calypso to bez wątpienia inspirująca historia sukcesu biznesowego, a zarazem jedna z pierwszych sieci, z którymi rozpoczęliśmy współpracę w ramach Programu MultiSport. Przez kilkanaście lat wspólnie z twórcą Calypso inwestowaliśmy w jej rozwój, doceniając popularność klubów wśród klientów indywidualnych i użytkowników kart MultiSport. Przejmowane obecnie kluby działają w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach i na trwałe wrosły w infrastrukturę usługową miast. Dobrym przykładem jest chociażby Calypso Galaxy w Szczecinie, zlokalizowane w największym centrum handlowo-rozrywkowym w regionie. W przypadku Trójmiasta, po nabyciu siedmiu obiektów Calypso, nasza baza zwiększy się do 21 klubów fitness, co umożliwi dalszy dynamiczny rozwój oferty w aglomeracji trójmiejskiej, czyli w jednym z najszybciej rosnących i najbardziej perspektywicznych rejonów Polski. Po transakcji będziemy mieć łącznie 186 klubów fitness w kluczowych dla Programu MultiSport miastach i regionach naszego kraju, które w ostatnim roku notują ogromny wzrost zainteresowania ofertą fitness" - powiedział Józefiak, cytowany w komunikacie.

Benefit Systems pozostanie mniejszościowym udziałowcem spółki Calypso Fitness (ok. 33%).

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

