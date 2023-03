AmRest planuje na ten rok dwucyfrowy wzrost przychodów, utrzymanie marży EBITDA na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego oraz capex w wysokości ponad 200 mln euro, podała spółka. Poziom otwarć restauracji ma być wyższy niż w ub.r., podano w prezentacji wynikowej.

W 2022 r. przychody wzrosły o 26,3% r/r do 2 422 mln euro (wobec planowanego wzrostu powyżej 10%), zysk EBITDA zwiększył się o 7% r/r do 384,4 mln euro, zaś marża EBITDA wyniosła 16% i była zbliżona do poziomu z 2021 r.

Capex w ub.r. wyniósł 149 mln euro (wobec 150 mln euro planu), zaś liczba otwarć sięgnęła 109 (wobec planowanych 150) - "poniżej oczekiwań z powodu kilku czynników: COVID opóźnił otwarcia w Chinach, łańcuch dostaw wpłynął na czas realizacji nowych projektów", podano w prezentacji.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)