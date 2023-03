R22 planuje kontynuację polityki dywidendowej zakładającej wypłatę co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, a jej wypłata na akcję ma rosnąć w każdym kolejnym roku. Spółka szacuje też, że na koniec b.r. wskaźnik EBITDA/dług netto spadnie poniżej 2x EBITDA wobec 2,8 na koniec ubiegłego roku wyniósł, podała spółka.

Spółka wskazała, że Grupa R22 ma wysoką zdolność do długoterminowego generowania wysokiej nadwyżki gotówki. Za 2022 r. konwersja EBITDA na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosła 95%, a w IV kw. ub.r. było to 100% (32 mln zł). W 2022 Grupa zanotowała 41% wzrost generowanych środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej.

Reklama

"Sytuacja finansowa R22 pozwala na kontynuację polityki dywidendowej, która zakłada wypłatę co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, a jej wypłata na akcję ma rosnąć w każdym kolejnym roku. Wysoka zdolność do generowania gotówki oraz ponad 54 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwala nam także na dalszy dynamiczny i bezpieczny rozwój Grupy" - powiedział CFO w Grupie R22 Robert Stasik, cytowany w komunikacie.

"W IV kw. 2022 dług netto spadł o 21,6 mln zł w stosunku do poprzedniego kwartału, a wskaźnik EBITDA/dług netto na koniec ubiegłego roku wyniósł 2,8x. Dzięki naszemu wzrostowi organicznemu oraz wysokiej zdolności do generowania gotówki ten poziom w najbliższych kwartałach będzie coraz niższy. Szacujemy, że na koniec bieżącego roku spadnie on poniżej 2x EBITDA" - dodał.

Reklama

R22 podało dziś, że odnotowało 24,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 25,44 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 74,34 mln zł wobec 48,56 mln zł, a zysk EBITDA 100,92 mln zł wobec 72,19 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 392,18 mln zł w 2022 r. wobec 296,6 mln zł rok wcześniej.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

(ISBnews)