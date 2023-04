Bank Pekao odnotował 1 446,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 907,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w I kw. 2023 r. wzrósł o 60% r/r, a także był o 63% wyższy od wyniku netto z IV kw. 2022 r. Decydujące znaczenie dla wzrostu zysku netto rok do roku miała poprawa wyniku odsetkowego, przy braku obciążenia wyniku nietypowymi zdarzeniami, wskazano.

"Weszliśmy w 2023 rok z bardzo dobrymi wynikami, rosnącymi wolumenami i rekordem w sprzedaży kont. Oczywiście przed nami, jak i całym sektorem bankowym, wyzwania związane ze spowolnieniem gospodarczym, ale myślę, że kolejny raz udowodnimy naszą elastyczność na potrzeby klienta i biznesową odporność" - powiedział prezes Banku Pekao Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

"Tradycyjnie wielką wagę przywiązujemy do dywersyfikacji modelu biznesowego, jakości portfela i mocy naszego bilansu. Dowodem na naszą silną pozycję kapitałową są plany podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami" - dodał prezes.

W ubiegłym tygodniu zarząd Banku Pekao zarekomendował, by na dywidendę z zysku osiągniętego w 2022 roku przeznaczyć 958 mln zł, co daje 3,65 zł dywidendy na akcję.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 774,32 mln zł wobec 2 069,09 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 685,93 mln zł wobec 704,99 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale (nominalnie) 24,2% wobec 15,3% rok wcześniej.

"Bank ma bardzo dobrą pozycję kapitałową. Na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,5%, a Tier1 15,7%. W obydwu przypadkach znajdowały się one bardzo wyraźnie powyżej regulacyjnych minimów" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł w I kw. 2023 roku 37,2%. To wynik lepszy niż strategiczny cel do 2024 r. zakładający 42%. Koszty operacyjne urosły w I kwartale w tempie zbliżonym do inflacji, podano także.

"Odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem pozwoliło utrzymać Bankowi Pekao standardowe koszty ryzyka w 2022 roku pod kontrolą na poziomie 30 pb. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb" - czytamy dalej.

Zwrot z aktywów (ROA) wyniósł w I kw. br. 2% wobec 1,4% rok wcześniej. Marża odsetkowa wzrosła do 4,1% z 3,4% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 292,63 mld zł na koniec I kw. 2023 r. wobec 281,14 mld zł na koniec poprzedniego roku.

Kredyty detaliczne (brutto) wyniosły w I kw. br. 75,7 mld zł (-1,5% kw/kw, -7,5% r/r), zaś kredyty korporacyjne (brutto, segmenty Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw włączając leasing i faktoring, wyłączając BSB i transakcje reverse repo) - 98,99 mld zł (bez zmian kw/kw, +3,5% r/r), podano w prezentacji wynikowej.

Bank zwrócił uwagę na wzrost portfela kredytów dla dużych korporacji o 7% r/r oraz o 14% r/r w przypadku portfela kredytów w połączonych segmentach MID i MŚP.

Pekao odnotował też "spadek portfela kredytów detalicznych w środowisku wyższych stóp procentowych. Przyspieszenie sprzedaży w marcu i stabilizacja portfela pożyczki gotówkowej", wskazano w prezentacji.

Wskaźnik NPL wyniósł w I kw. br. 6,4% i nie zmienił się wobec poprzedniego kwartału oraz wzrósł o 1 pkt proc. r/r.

"Stabilny poziom udziału kredytów NPL i wskaźnika pokrycia. Sprzedaż portfela NPL wpłynęła na poprawę wskaźnika NPL dla podstawowej działalności oraz nieznaczne zmniejszenie wskaźnika pokrycia" - czytamy w prezentacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 1373,67 mln zł wobec 831,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

