Bitcoin, pierwsza na świecie kryptowaluta, osiągnęła w poniedziałek najwyższy poziom w historii, wynoszący prawie 72 881 dolarów, a we wtorek o 7:15 w Londynie była notowana na poziomie 72 220 dolarów. Według raportu CoinShares International w zeszłym tygodniu do aktywów krypto napłynęło rekordowe 2,7 miliarda dolarów, z czego większość trafiła właśnie do bitcoina.

Reklama

/> />

Popyt instytucjonalny

Reklama

Sukces funduszy typu spot bitcoin, uruchomionych w USA 11 stycznia, jest kluczowym czynnikiem napędzającym niedawną dynamikę. Fundusze ETF (exchange-traded fund) takich firm, jak BlackRock Inc. i Fidelity Investments, które ułatwiają inwestowanie w bitcoina bez konieczności posiadania wirtualnej waluty, przyciągnęły dotychczas napływ netto kapitału w wysokości około 9,5 miliarda dolarów.

W Wielkiej Brytanii londyńska giełda oświadczyła, że przyjmie wnioski o obligacje notowane na giełdzie bitcoin i ether. Natomiast tajlandzka giełda papierów wartościowych regularnie sygnalizowała, że udostępni zagraniczne kryptowalutowe fundusze ETF dla nabywców detalicznych.

Czy poziom 80 tys. dolarów jest realny?

Część komentatorów sygnalizuje możliwość dalszych wzrostów. Tony Sycamore, analityk rynku w IG Australia Pty, napisał w notatce, że oczekuje się silnego wsparcia dla bitcoina przez tych, którzy w nadchodzących miesiącach chcą pozycjonować się w kierunku 80 tys. dolarów.

Analityczka techniczna Fairlead Strategies LLC, Katie Stockton, również zasugerowała, że w średnim terminie 80 tys. dolarów jest w zasięgu ręki.

Rynek kontraktów terminowych

W sektorze instrumentów pochodnych otwarte pozycje na rynku kontraktów terminowych bitcoin z siedzibą w Chicago, CME Group, osiągnęły nowy szczyt. Jak wynika z danych zebranych przez Bloomberg, w poniedziałek liczba ta po raz pierwszy przekroczyła 30 tys. otwartych pozycji. Wzrost jest oznaką większego zapotrzebowania instytucjonalnego w USA na ekspozycję i hedging związany z kryptowalutami.

/> />

Puchnące portfele milionerów

Według firmy analitycznej Kaiko Research wzrost Bitcoina powoduje powstawanie około 1500 nowych „portfeli milionerów” dziennie. Jednak przez charakter danych blockchain trudno jest określić, które z tych portfeli są w posiadaniu osób fizycznych, a które należą do firm. To jednak wciąż mniej, niż liczba portfeli milionerów wybitych podczas hossy tokena w 2021 r., kiedy ponad 4000 portfeli dziennie osiągnęło granicę miliona dolarów.