Kredyt hipoteczny w Kasie Stefczyka

Decyzja o zakupie mieszkania lub budowie domu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu, dlatego Kasa Stefczyka przygotowała nową odsłonęKredytu Hipotecznego na atrakcyjnych warunkach. Co zyskuje klient?

Absolutne 0 zł prowizji i przejrzyste zasady sprawiają, że spłata kredytu jest wygodna. Warto podkreślić, że kredyt można otrzymać na kwotę do nawet 2 000 000 zł, a wymagany wkład własny zaczyna się już od 10%.

Ofertę Kasy charakteryzuje także wyjątkowa elastyczność, jeśli chodzi o okres spłaty rat. Wystarczy dopasować kredyt do swoich możliwości finansowych i rozłożyć spłatę na dogodny okres: od 5 do nawet 30 lat. Poza tym wcześniejsza spłata kredytu lub nadpłaty możliwe są bez dodatkowych kosztów. Warto mieć w umowie taką możliwość.

Kredyt Hipoteczny Kasy Stefczyka został już doceniony zarówno przez klientów, jak i media. W rankingu na kwiecień 2025 r. prowadzonym przez portal Comperia.pl oferta ta została wyróżniona na 1 miejscu wśród kredytów hipotecznych.

Z nowym Kredytem Hipotecznym możesz nie tylko kupić nieruchomość, lecz także sfinansować jej modernizację. Masz już kredyt hipoteczny w innej instytucji? Przenieś go do Kasy Stefczyka i sprawdź, co możesz zyskać! We wszystkich formalnościach pomoże Ci dedykowany opiekun finansowy. O szczegółach oferty przeczytasz także na stronie kasastefczyka.pl.

Nota prawna

Całkowita kwota Kredytu Hipotecznego z wkładem własnym min. 20%: 183 190,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (opłatą z tytułu przelewu kredytu na inne konta zewnętrzne: 10,00 zł): 7,71%. Koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych: 220,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 19,00 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 8,01%. Czas obowiązywania umowy: 299 miesięcy, 298 miesięcznych rat równych: 1381,17 zł oraz ostatnia, 299 rata: 1385,48 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 413 213,14 zł, w tym odsetki: 229 774,14 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu z dnia 1.04.2025 r.

Wymagane zabezpieczenie hipoteką wierzytelności wynikającej z umowy oraz zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę. Oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – zmiana stopy procentowej może nastąpić raz na 6 miesięcy. W przypadku wypłaty w transzach ustala się karencję w spłacie kapitału. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.