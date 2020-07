"Jedną z ważniejszych obserwacji jest to, że mamy bardzo mocny spadek zmienności na rynku złotego. W koszyku walut regionu niższą zmienność ma tylko korona czeska, która tradycyjnie jest bardziej stabilna" - powiedział PAP Biznes kierownik departamentu analiz TMS Brokers Bartosz Sawicki.

Sawicki zwrócił uwagę, że zmienność implikowana 3-miesięcznych opcji jest obecnie na poziomach sprzed pandemii. Spada także zmienność śródsesyjna.

"Wynika to z tego, że nastroje na rynkach są dobre. Przeważają nadzieje na szybkie opracowanie szczepionki na COVID-19, przeważa także zadowolenie z danych makroekonomicznych. Na dalszym planie są natomiast obawy o rozwój pandemii, sytuację epidemiczną w USA i możliwe opóźnienie odmrażania gospodarki. Widoczny jest zatem apetyt na ryzyko, złoty nie chce jednak na tym zyskiwać ze względu na czynniki lokalne. Są nimi niechęć RPP do silnego złotego i ekstremalnie niski poziom realnych stóp procentowych" - powiedział.

"Co prawda w tej sytuacji nikt póki co nie chce sprzedawać złotego, a z kupowaniem inwestorzy jeszcze czekają, ale wygląda na to, że rośnie prawdopodobieństwo wyjścia kursu EUR/PLN ponad poziom 4,50. Widać to po coraz słabszych przejściowych umocnieniach i wygaszaniu tych ruchów w kierunku 4,50. Kurs powinien w najbliższym czasie pozostać na zbliżonych poziomach do obecnego, czyli w okolicy 4,47-4,51" - dodał.

Ekonomista ocenił, że przy kursie 4,52/EUR byłby już lekko niedowartościowany względem krótkoterminowych fundamentów.

Dodał, że w przypadku EUR/USD w najbliższym czasie możliwe będzie niewielkie odrobienie strat po dwukrotnym fiasku zepchnięcia dolara na nowe minima w tym tygodniu. Kurs USD/PLN może przy tym poruszać się między 3,92 a 3,97.

RYNEK DŁUGU

W trakcie piątkowej sesji na krajowym rynku długu skarbowego rentowności poszły w dół o 2 pb na środku i na długim końcu krzywej.

"Na rynkach długu powinniśmy obserwować stosunkową stabilizację. W przypadku krajowych obligacji 10-letnich rentowność powinna krążyć wokół poziomu 1,35 proc. Jeśli chodzi o papiery 2-letnie poziomem stabilizacji byłoby około 0,1-0,12 proc." - powiedział Sawicki

Zwrócił uwagę, że również na rynku długu widoczny jest spadek zmienności, a rynki w ostatnim czasie poruszają się w trendzie bocznym.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,620 proc. (+0,8 pb), a niemieckich -0,455 proc. (+1,6 pb).

piątek piątek czwartek 16.02 9.25 17.12 EUR/PLN 4,4796 4,4833 4,4783 USD/PLN 3,9189 3,9368 3,9203 CHF/PLN 4,1698 4,1685 4,1533 EUR/USD 1,1431 1,1388 1,1423 OK0722 0,07 0,07 0,07 DS0725 0,73 0,75 0,75 DS1030 1,32 1,33 1,34

