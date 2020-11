Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 470 punktów, czyli 1,60 proc. i wyniósł 29.950,44 pkt.

S&P 500 zwyżkował 1,16 proc. i wyniósł 3.626,91 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,80 proc., do 11.924,13 pkt.

Akcje Moderny rosły prawie 10 proc. Firma podała, że jej szczepionka na Covid-19 ma 94,5 proc. skuteczności.

Moderna przewiduje, że w tym roku wyprodukuje około 20 milionów dawek szczepionki dla Stanów Zjednoczonych jeśli otrzyma zezwolenie FDA. Firma poinformowała, że miliony dawek szczepionki już wyprodukowała i są one gotowe do wysyłki.

Firma ma nadzieję, że w 2021 roku wyprodukuje od 500 milionów do 1 miliarda dawek. Produkcja będzie podzielona między fabryki w USA i za granicą i będzie częściowo uzależniona od popytu.

Moderna spodziewa się, że w ciągu najbliższego tygodnia będzie mieć wystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa wymaganych do uzyskania zezwolenia w USA i oczekuje, że w nadchodzących tygodniach złoży wniosek o zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach.

„Szczepionka zmienia to co mogłoby być długotrwałym kryzysem, w coś bliższego klęsce żywiołowej (tj. duży szok i szybkie wyzdrowienie). Bez skutecznej szczepionki obecne konsensusowe oczekiwania dotyczące EPS, które wskazują na powrót do trendu wzrostowego do końca przyszłego roku, byłyby optymistyczne, ale w przypadku pojawienia się szczepionki mogą faktycznie się spełnić” - powiedzieli analitycy TS Lombard Steven Blitz i Andrea Cicione.

„Solidne i stabilne wzrosty są prawdopodobnie tym, czego inwestorzy potrzebują po bardzo niestabilnym okresie, a katalizatorem ostatniego ruchu na rynku akcji są bardziej pozytywne informacje dotyczące szczepionek” - powiedział Russ Mold, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

Tydzień temu w poniedziałek podano, że szczepionka na Covid-19 opracowana przez firmę Pfizer Inc. i BioNTech SE jest skuteczna w 90-proc.

W poniedziałek rosły przede wszystkim spółki, które skorzystają na ponownym otwarciu gospodarki. United Airlines zyskał około 5 proc., a Carnival 10 proc. Zyskiwały też akcje banków, w tym JPMorgan Chase, Wells Fargo i Citigroup.

Lekko spadały natomiast akcje spółek, które zarabiają w okresie przymusowego ograniczenia zewnętrznych kontaktów przez społeczeństwo. Traciły m.in. Microsoft, Netflix i Amazon.

Uber rósł o 3 proc. Według wielu doniesień medialnych Uber prowadzi rozmowy na temat sprzedaży swojego działu samochodów autonomicznych firmie Aurora.

Akcje Casper Sleep szły w dół o 23 proc. po tym, jak spółka podała, że jej kwartalna strata na akcję wyniosła 40 centów wobec oczekiwanych 33 centów.

Notowania Palo Alto Networks rosły 4 proc. Firma w trzecim kwartale osiągnęła zysk na akcję w wysokości 1,62 USD wobec oczekiwanych 1,33 USD. (PAP Biznes)