Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 57,72 USD, niżej o 0,89 proc.

Ropa Brent w dostawach na IV na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 60,62 USD za baryłkę, niżej o 0,85 proc.

Trwająca pandemia koronawirusa nadal ogranicza zużycie paliw - od Chin, przez USA - po Wielką Brytanię.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) obniżyła swoje prognozy popytu na ropę w 2021 r. i oceniła sytuację na rynkach paliw jako niestabilną.

Amerykańska administracja w tym tygodniu również oceniła, że popyt na ropę w USA prawdopodobnie będzie potrzebować znacznie więcej czasu na odbicie się.

Na razie pomimo +niedźwiedzich+ nastrojów na rynkach paliw ropa w USA zalicza jednak tygodniowy wzrost notowań, a niektórzy eksperci, m.in. z IEA, są optymistami co do długoterminowych perspektyw zapotrzebowania na ropę.

WTI na NYMEX w N.Jorku zwyżkowała niedawno aż przez 8 sesji i łącznie zyskała ponad 12 proc. - to najdłuższe pasmo zwyżek notowań od dwóch lat.

"To był długi nieprzerwany rajd cen, który jednak w końcu wymagał wytchnienia" - mówi Vandana Hari, założycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

"Następna zwyżka cen ropy może wymagać np. zapewnienia przez kraje OPEC+, że do kwietnia nie otworzą szerzej swoich kurków" - dodaje.

Na zakończenie poprzedniej sesji WTI na NYMEX straciła 0,8 proc.

W tym tygodniu surowiec w USA zdrożał o 1,7 proc.

Analitycy Citigroup szacują, że ropa w USA zdrożeje do końca tego roku do 68 USD za baryłkę. Dla Brent na ICE prognozują wzrost ceny do 70 USD do końca 2021 r.