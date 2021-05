"Dzisiejsza sesja nie była ciekawa, o wiele ciekawsze rzeczy działy się dzisiaj na innych klasach aktywów, w szczególności na bitcoinie, który tracił 30 proc., a teraz około 15 proc., a to miało wpływ na nastroje spółek technologicznych w USA, które się słabo otworzyły" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

"Cały czas są obawy inflacyjne, co głównie uderza też spółki w technologiczne, bo oczekiwane podwyżki stóp procentowych przekładają się silniej na spadek wyceny tych spółek, więc atrakcyjniejsze są teraz spółki z tradycyjnych biznesów. Doszła wyprzedaż bitcoina i dodatkowo wyprzedaż surowców: ropa spada o ponad 4 proc., a miedź 3 proc., co przełożyło się dzisiaj między innymi na akcje KGHM, który był dziś najsłabszą spółką" - dodał.

Zdaniem Brymory, w obecnej sytuacji warszawska giełda powinna się zachowywać relatywnie lepiej niż inne parkiety.

"U nas sektor technologiczny jest słabiej reprezentowany, więc na tle innych rynków wypadliśmy dziś lepiej, WIG20 zachowuje się relatywnie silniej. U nas inwestorzy koncentrują się na spółkach z tradycyjnym biznesem, spółkach korzystających z odbicia konsumpcji i spółkach płacących dywidendy. Relatywnie nasz rynek powinien się zachowywać się lepiej" - powiedział Brymora.

Po wtorkowych wzrostach, które wywindowały indeksy na wieloletnie szczyty, środowe notowania przebiegały pod znakiem spadków indeksów. Indeksy przez cały dzień spadały, jedynie sWIG80 przez część sesji znajdował się powyżej wtorkowego zamknięcia.

Ostatecznie na zamknięciu WIG20 spadł o 1 proc. do 2.115,15 pkt., WIG zniżkował o 0,83 proc. do 62.778,65 pkt. mWIG40 poszedł w dół o 0,45 proc. do 4.607,80 pkt., natomiast sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,37 proc. do poziomu 20.283,12 pkt.

Spadki cen objęły w środę wszystkie główne parkiety w Europie. W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX tracił 1,7 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 1,4 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 1,2 proc. Ponad 1-proc. spadkami rozpoczęły się także notowania w USA.

W środę obroty na GPW wyniosły blisko 1,4 mld zł, z czego blisko 1,14 mld zł przypadł na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (204 mln zł), KGHM (182 mln zł) oraz Pekao (135 mln zł).

W ujęciu sektorowym spadała większość indeksów. Najmocniej zniżkowało górnictwo (5,2 proc.) i media (4 proc.), a rósł sektor gier (0,7 proc.)

Wskutek spadających cen miedzi największa przecena objęła w środę akcje KGHM. Akcje spółki na początku sesji zniżkowały około 2 proc., a pod koniec sesji straciły 5,6 proc. i kosztują 202 zł.

Ze spółek z WIG20 negatywnie wyróżniły się także akcje Mercatora (spadek o 3,25 proc.) oraz PKN Orlenu (spadek 2,1 proc.).

Akcje CCC, które początkowo traciły ponad 2 proc. ostatecznie zakończyły dzień 0,12 proc. zwyżką.

CCC odnotowało w roku obrotowym 2020/2021 stratę netto z działalności kontynuowanej na poziomie 988,9 mln zł. Przed rokiem grupa miała 19,8 mln zł zysku netto. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 5.638,6 mln zł wobec 5.780,2 mln zł przed rokiem.

Wśród największych spółek na wartości traciły także akcje m.in. CD Projekt (spadek o 0,55 proc.). Spółka poinformowała, że sąd dokonał konsolidacji złożonych pozwów zbiorowych w USA przeciwko CD Projekt i dokonał wyboru wiodącego powoda. Po konsolidacji, wszystkie cztery złożone pozwy rozpatrywane będą w ramach jednego ewentualnego postępowania sądowego.

W WIG20 przez cały dzień pozytywnie wyróżniały się akcje PGE (wzrost o 0,31 proc.) i rosnące kolejny dzień papiery Allegro (wzrost o 0,35 proc).

Jeden z największych spadków na rynku notował w środę ML System, który przedstawił wyniki za I kwartał. Spółka miała w tym okresie 0,5 mln zł straty netto wobec 1,4 mln zł zysku przed rokiem. Przychody wzrosły o 33,5 proc., do 26,3 mln zł. Kurs spółki stracił 6,5 proc.

O 1,9 proc. wzrosła cena akcji kurs Ferro. Spółka poinformowała, że naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, po ponownym rozpatrzeniu odwołania Ferro w sprawie zobowiązania podatkowego za 2012 rok, uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i umorzył postępowanie. To oznacza, że organ podatkowy będzie zobowiązany do zwrotu wpłaconej przez spółkę kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Kolejny dzień rosły akcje Alumetalu (o 4,7 proc.). W poniedziałek spółka opublikowała lepsze od oczekiwań wyniki finansowe za I kwartał. W środę akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie ok. 45,5 mln zł, czyli 2,92 zł na akcję.

Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniały się akcje spółki Wodkan, który w trakcie sesji podał, że chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 819 tys. zł, czyli 0,16 zł na akcję. Walory spółki zdrożały o 7,3 proc.

