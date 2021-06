"Na krajowym rynku mamy kolejny dzień osłabienia złotego. Jest to kontynuacja ruchu zainicjowanego w piątek łagodniejszymi od oczekiwań rynkowych komentarzami prezesa NBP o polityce pieniężnej. W tym osłabieniu kurs EUR/PLN dochodzi do istotnych technicznie poziomów 4,52-4,53, które w mojej ocenie nie powinny zostać przekroczone" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"Nie widzę powodów do dalszego dostosowania kursu do schłodzonego scenariusza podwyżek stóp procentowych. Z kolei sentyment zewnętrzny pozostaje neutralny. Wiele jest już w cenach i prawdopodobnie do końca tygodnia przejdziemy w trend boczny, od dołu ograniczony przez 4,50, a od góry przez 4,53" - dodał.

EUR/PLN dotarł w poniedziałek do 4,53 rosnąc o 0,3 proc., USD/PLN po podobnej zwyżce wynosił nawet 3,74. Obie pary walutowe zanotowały najwyższe poziomy od połowy maja. Po południu EUR/USD był blisko poziomu odniesienia na 1,213.

RYNEK DŁUGU

W wtorek rentowności krajowych SPW przez cały dzień pozostawały bez większych zmian.

"We wtorek mamy do czynienia ze wzrostami rentowności na rynkach bazowych, ale nie bierzemy w nich udziału. Czasowe rozkorelowanie może być oznaką pozycjonowania krajowych inwestorów pod jutrzejszy, jedyny w czerwcu, przetarg odkupu NBP - byłoby to spójne z poprzednimi. Bliskość przetargu sprzyja temu, że rentowności zniżkują, jednak tuż po nim powinno nastąpić odreagowanie" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"Spodziewam się, że na koniec tygodnia rentowności SPW będą wyżej niż obecne poziomy. Sporo będzie jednak zależało od tego, jak zachowa się NBP" - ocenił.

Sutowicz zwrócił uwagę, że na poprzednim przetargu NBP nie odkupił żadnych obligacji skarbowych. Jego zdaniem, powtórka takiej sytuacji może sprawić, że rentowności wzrosną szybciej, niż wynikałoby to ze wzrostów na rynkach bazowych.

Ekonomista wskazał także na środowe posiedzenie Fed, które jego zdaniem, nie powinno mieć większego wpływu na notowania długu.

"To nie będzie posiedzenie z istotnymi decyzjami. Wszyscy czekamy przede wszystkim na wykres dot plot. Spodziewam się, że mediana członków Fed oczekujących zacieśnienia polityki pieniężnej przesunie się z 2024 na 2023 r., ale to i tak na tyle odległy termin, że nie powinno to wywołać większej reakcji rynkowej" - powiedział.

"Istotne mogłoby być informacje o możliwości ograniczenia programu skupu aktywów, na co w mojej ocenie, jest jeszcze za wcześnie" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po południu rosną o blisko 1 pb do 1,506 proc., a niemieckich zwyżkują o 2 pb do -0,235 proc.