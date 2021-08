Na Comex w Nowym Jorku miedź tanieje jednak o 0,47 proc. do 4,3335 USD za funt.

Reklama

Amerykański Senat przyjął zaproponowany przez prezydenta Joe Bidena pakiet stymulacyjny dla infrastruktury, warty prawie 1 bln USD.

Ustawa została przyjęta dzięki ponadpartyjnemu porozumieniu, które zostało osiągnięte po miesiącach negocjacji.

Po uchwaleniu ustawa ta trafi do kontrolowanej przez Demokratów Izby Reprezentantów, która rozpatrzy ją 20 września.

Nowy plan zakłada wydatki 973 mld USD przez pięć lat, w tym m.in. przeznaczenie 109 mld USD na budowę i naprawę dróg, 66 mld USD na inwestycję w kolej, 66 mld USD w koleje pasażerskie i towarowe oraz 49 mld USD w transport publiczny.

15 mld USD zostanie przeznaczone na infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych oraz autobusy elektryczne.

"Inwestorzy budują pozycje czując, że gospodarka powinna się ożywić" - mówi Bart Melek, szef strategii towarowej w TD Securities.

"Myślę też, że w USA mogą pojawić się dodatkowe wydatki fiskalne" - dodaje.

Gracze na rynkach metali monitorują tymczasem doniesienia z Chile, gdzie pracownicy kopalni miedzi Escondida, największej na świecie, i zarząd tego zakładu osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące płac, co redukuje ryzyko akcji strajkowej w tym zakładzie.

W kopalni miedzi Andina, należącej do firmy Codelco, robotnicy głosowali we wtorek w sprawie nowej oferty płacowej przedstawionej przez władze - wyniki będą znane w środę.

Na rynkach nie ustaje jednak niepokój o rozprzestrzenianie się nowej odmiany Delta koronawirusa, co może skłonić władze krajów do wprowadzania obostrzeń. To mogłoby negatywnie wpłynąć na perspektywy popytu m.in. na surowce, w tym metale przemysłowe.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zyskała 151 USD, czyli 1,6 proc., do 9.520,00 USD za tonę.

W poniedziałek na zamknięciu handlu miedź na LME była wyceniana najniżej od 21 lipca.