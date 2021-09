Na Comex w Nowym Jorku miedź drożeje nieznacznie - o 0,17 proc. do 4,2400 USD za funt.

Produkcja miedzi w Chinach spadła w sierpniu o 1,3 proc. mdm i wyniosła 819,4 kt - wynika z danych opublikowanych przez Shanghai Metals Market.

Z kolei produkcja aluminium w sierpniu wyniosła 3,225 t, czyli 104 kt dziennie, po spadku o 2 kt dziennie.

Produkcja cynku w sierpniu w Chinach spadła zaś mdm o 1,2 proc. do 508,9 kt.

Eksperci wskazują tymczasem, że wcześniejsze wzrosty cen miedzi w tym roku do rekordowych poziomów skłaniają nabywców do rozważania kupna tańszych alternatyw, co jest sygnałem, że wysokie ceny miedzi mogą zaszkodzić popytowi na ten metal.

Japońska firma Daikin Industries, producent klimatyzatorów, zamierza zastąpić do 2025 r. połowę miedzi, jaką wykorzystuje do produkcji, tańszym zamiennikiem, jakim jest aluminium.

Również w Chinach trwa współpraca naukowców z czołowymi krajowymi grupami producenckimi z branży AGD nad większym wykorzystaniem aluminium zamiast miedzi.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź staniała o 102 USD do 9.249,00 USD za tonę.