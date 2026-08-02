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Zimny prysznic na stacjach paliw. GUS ujawnia dane za lipiec 2026: jedna kategoria drastycznie w górę

Anna Zdrowecka
Anna ZdrowieckaDziennikarka i redaktorka zajmująca się tematami konsumenckimi, codziennymi problemami oraz praktycznymi poradami. W swoich tekstach wyjaśnia zmiany, przepisy i zjawiska, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie czytelników.
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dzisiaj, 16:28
[aktualizacja dzisiaj, 16:53]
pistolet dystrybutora wkładany do wlewu paliwa
Zimny prysznic na stacjach paliw. GUS ujawnia dane za lipiec 2026: jedna kategoria drastycznie w górę/Shutterstock
Lipiec przyniósł wrażenie przyspieszenia inflacji w Polsce. Najnowszy szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) nie pozostawia złudzeń – choć ogólne tempo wzrostu cen mieści się w granicach 3 proc., pod tą liczbą kryją się potężne różnice. Najmocniej ucierpiały portfele kierowców, podczas gdy w sklepach spożywczych odnotowano drobny spadek cen.
  • Cenowe trzęsienie ziemi dla kierowców: Jedna z kluczowych kategorii wydatków zaliczyła dwucyfrowy skok w zaledwie 30 dni.
  • Złudna ulga w sklepach spożywczych: Choć statystyki pokazują spadek cen żywności, Twój paragon wcale nie musiał być niższy.
  • Efekt „dwóch portfeli”: Oficjalna inflacja podawana przez GUS może całkowicie mijać się z tym, co czujesz w domowym budżecie.
  • Tajemnica pełnego raportu: Urząd wciąż ukrywa dane o cenach chleba, mięsa, restauracji czy opłat za mieszkanie – wiemy, kiedy je ujawni.

Paliwowy wstrząs. Koszmar kierowców przy dystrybutorach

To bez wątpienia najbardziej odczuwalna zmiana tego lata. Dane GUS wskazują, że w kategorii „paliwa i smary do prywatnych środków transportu” doszło do potężnego skoku.

Miesięczny wzrost o 13,9% oznacza, że po czerwcowych obniżkach (kiedy paliwa potaniały o 7,4%) nie ma już śladu. Osoby regularnie korzystające z samochodów odczuły ten skok natychmiast.

Ważne

Warto wiedzieć: GUS na etapie szybkiego szacunku nie rozbija danych na benzynę, olej napędowy (ON) i LPG. Wynik pokazuje średnią dla całego segmentu paliw do aut prywatnych.

Żywność tańsza niż rok temu. Ale czy na pewno wszystko potaniało?

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w sklepach spożywczych. Według wstępnych danych GUS ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w lipcu:

  • o 0,4% niższe niż rok wcześniej;
  • o 0,8% niższe niż w czerwcu 2026 r.

Czy to oznacza, że zakupy spożywcze są wyraźnie tańsze? Nie do końca.

Szybki szacunek uśrednia całą kategorię. W praktyce oznacza to, że letnie, sezonowe spadki cen owoców i warzyw zamaskowały podwyżki innych produktów. W tym samym czasie w koszykach mogły drożeć np. mięso, słodycze, wybrane napoje czy nabiał. Dokładny podział poznamy w pełnym raporcie.

Prąd i gaz: Drobny krok w górę

Drugą grupą z widocznym wzrostem w skali roku pozostaje energia elektryczna, gaz i inne paliwa używane m.in. do ogrzewania mieszkań:

  • W skali roku rachunki w tej kategorii są o 4,0% wyższe.
  • W porównaniu z czerwcem ceny zmieniły się nieznacznie – wzrosły o 0,1%.

W samym lipcu nie doszło więc do gwałtownego skoku kosztów energii, choć roczny wzrost pozostaje odczuwalny.

Jak zmieniły się ceny? Zobacz pełne zestawienie GUS

Kategoria wydatków

Zmiana wobec lipca 2025 r.

Zmiana wobec czerwca 2026 r.

Towary i usługi ogółem

+3,0%

+0,8%

Paliwa i smary do aut

+15,8%

+13,9%

Energia, prąd i gaz

+4,0%

+0,1%

Żywność i napoje

–0,4%

–0,8%

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny (szacunek wstępny).

„Moja inflacja jest wyższa!” Dlaczego dane GUS różnią się od Twojego portfela?

Ogólny wskaźnik inflacji na poziomie 3,0% to tylko średnia dla całego kraju. W rzeczywistości to, jak bardzo lipcowe podwyżki uderzyły Cię po kieszeni, zależy od Twojego stylu życia:

  • Masz auto i dużo jeździsz? Lipiec mógł być dla Ciebie cenowym koszmarem. Przy skoku cen paliw o blisko 14% w jeden miesiąc, Twoja „prywatna inflacja” była znacznie wyższa niż oficjalny komunikat GUS.
  • Auta używasz rzadko, a wydajesz głównie na jedzenie? Mogłeś wręcz odnieść wrażenie, że ceny wyhamowały. Żywność była w lipcu średnio tańsza niż przed rokiem, co rekompensowało droższe nośniki energii.

Ważne

Podsumowując: Nie ma jednej inflacji dla wszystkich. Wskaźnik GUS pokazuje średni koszyk kupowanego towaru, ale w lipcu to kierowcy sfinansowali największą część cenowego skoku.

Czego GUS jeszcze nie ujawnił?

Warto pamiętać, że opublikowany komunikat to tzw. szybki szacunek. Urząd nie podaje w nim jeszcze szczegółowego podziału na konkretne produkty i usługi.

Na tym etapie nie wiemy dokładnie, jak zmieniły się ceny:

  • Chleba, mięsa czy nabiału;
  • Usług restauracyjnych i hotelowych;
  • Wizyt u lekarzy i fryzjerów;
  • Opłat za czynsz czy telefony.

Szczegółowa, pełna publikacja GUS z dokładną listą drożejących i taniejących produktów pojawi się w połowie miesiąca.

FAQ – Najważniejsze pytania o inflację w lipcu

Ile wyniosła inflacja w lipcu 2026 r.?

Według szybkiego szacunku GUS ceny były o 3 proc. wyższe niż w lipcu 2025 r. W porównaniu z czerwcem 2026 r. wzrosły o 0,8 proc.

Co najbardziej podrożało w lipcu?

Spośród kategorii pokazanych w szybkim szacunku najmocniej podrożały paliwa i smary do prywatnych środków transportu. Ich ceny wzrosły o 13,9 proc. w ciągu miesiąca i o 15,8 proc. w skali roku.

Czy żywność w lipcu potaniała?

Cała grupa żywności i napojów bezalkoholowych była przeciętnie o 0,4 proc. tańsza niż przed rokiem oraz o 0,8 proc. tańsza niż w czerwcu. Nie oznacza to, że potaniał każdy produkt spożywczy.

O ile podrożała energia?

Energia elektryczna, gaz i inne paliwa były o 4 proc. droższe niż w lipcu 2025 r. W porównaniu z czerwcem ich ceny wzrosły o 0,1 proc.

Które usługi podrożały w lipcu?

Szybki szacunek GUS nie zawiera jeszcze oddzielnych danych o cenach usług. Szczegółowy podział zostanie przedstawiony w pełnej publikacji dotyczącej lipca.

Źródła:

  • Główny Urząd Statystyczny, „Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2026 r.”
  • Główny Urząd Statystyczny, „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2026 r.”
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Źródło: forsal.pl
Anna Zdrowecka
Anna Zdrowiecka

Anna Zdrowiecka jest dziennikarką i redaktorką specjalizującą się w szeroko rozumianej tematyce konsumenckiej. Pisze o zmianach, usługach, nowych rozwiązaniach oraz codziennych problemach, które mogą wpływać na decyzje i wydatki czytelników. Publikuje w serwisach Infor.pl, Dziennik.pl, Forsal.pl i Zdrowiego.pl.

W swoich artykułach porusza między innymi tematykę domowych poradników, zakupów, usług, technologii użytkowej, telekomunikacji oraz praw konsumenta. Skupia się przede wszystkim na praktycznym znaczeniu opisywanych zmian, wyjaśnia, kogo dotyczą, co oznaczają w codziennym życiu i na co warto zwrócić uwagę.

Stawia na prosty, zrozumiały język, rzetelne źródła oraz informacje, które pomagają czytelnikom podejmować świadome decyzje.

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Tematy: inflacjaGUScenyLipiec
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