13. emerytury wypłacane są wraz z kwietniowymi świadczeniami podstawowymi w terminie, w którym standardowo wypłacane są emerytury lub renty. ZUS wypłaca świadczenia 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy któryś z tych dni wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata jest robiona w ostatni dzień roboczy poprzedzający termin płatności.

Terminy wypłat kwietniowych świadczeń i 13. emerytury 2025

W kwietniu 2025 roku większość emerytów i rencistów otrzyma świadczenia w standardowych dla siebie terminach, jednak ze względu na układ kalendarza, dwa terminy ulegną zmianie. W tym miesiącu wcześniejsze przelewy otrzymają osoby, którym świadczenia wypłacane są:

6 dnia miesiąca - otrzymają one przelew 4 kwietnia 2025 (piątek);

20 dnia miesiąca - otrzymają one przelew 18 kwietnia 2025 (piątek).

Tyle wyniesie 13. emerytura brutto i netto w 2025 roku

W 2025 roku 13. emerytura będzie równa minimalnej emeryturze obowiązującej po marcowej waloryzacji, czyli 1878,91 zł brutto. Warto pamiętać, że jest to kwota przed potrąceniem składki zdrowotnej oraz – w przypadku osób otrzymujących podstawową emeryturę brutto powyżej 2500 zł – zaliczki na podatek dochodowy. Ostateczna suma, jaka trafi na konto seniorów, będzie wynosić od 1484,34 zł do 1558,83 zł netto, w zależności od indywidualnych potrąceń. Szczegółowe wyliczenia można znaleźć w artykule poniżej.

Kwietniowe świadczenia i 13. emerytura 2025 – takie będą wypłaty netto [Tabela]

W poniższej tabeli możesz sprawdzić orientacyjną wysokość przelewu, jaki otrzymasz w kwietniu 2025. Zsumowaliśmy w niej wysokość podstawowego świadczenia netto z kwotą netto przysługującej 13. emerytury.

Emerytura po waloryzacji brutto Emerytura po waloryzacji netto 13. emeryturanetto Wysokośćprzelewuw kwietniu 2025 1878,91 zł 1709,81 zł 1558,83 zł 3268,64 zł 1900 zł 1729,00 zł 1556,81 zł 3285,81 zł 1950 zł 1774,50 zł 1550,81 zł 3325,31 zł 2000 zł 1820 zł 1544,81 zł 3364,81 zł 2050 zł 1865,50 zł 1538,81 zł 3404,31 zł 2100 zł 1911 zł 1532,81 zł 3443,81 zł 2150 zł 1956,50 zł 1526,81 zł 3483,31 zł 2200 zł 2002 zł 1520,81 3522,81 zł 2250 zł 2047,50 zł 1514,81 zł 3562,31 zł 2300 zł 2093 zł 1508,81 zł 3601,81 zł 2350 zł 2138,50 zł 1502,81 zł 3641,31 zł 2400 zł 2184 zł 1496,81 zł 3680,81 zł 2500 zł 2275 zł 1484,81 zł 3759,81 zł 2750 zł 2472,50 zł 1484,81 zł 3957,31 zł 3000 zł 2670 zł 1484,81 zł 4154,81 zł 3250 zł 2867,50 zł 1484,81 zł 4352,31 zł 3500 zł 3065 zł 1484,81 zł 4549,81 zł 3750 zł 3262,50 zł 1484,81 zł 4747,31 zł 4000 zł 3460 zł 1484,81 zł 4944,81 zł 4500 zł 3855 zł 1484,81 zł 5339,81 zł 5000 zł 4250 zł 1484,81 zł 5734,81 zł 5500 zł 4645 zł 1484,81 zł 6129,81 zł 6000 zł 5040 zł 1484,81 zł 6524,81 zł 6500 zł 5435 zł 1484,81 zł 6919,81 zł 7000 zł 5830 zł 1484,81 zł 7314,81 zł

13. emerytura 2025 a renta rodzinna

Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób pobierających rentę rodzinną. One również mają prawo do 13. emerytury w 2025 roku, jednak sposób jej wypłaty zależy od liczby uprawnionych do renty. Jeśli świadczenie pobiera jedna osoba, otrzyma pełną kwotę trzynastej emerytury, czyli 1878,91 zł brutto. Natomiast w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób (np. dzieci po zmarłym rodzicu), dodatkowe świadczenie zostanie podzielone między wszystkich uprawnionych.

Te osoby nie dostaną 13. emerytury w ogóle

Mimo że większość seniorów otrzyma 13. emeryturę w 2025 roku, istnieją wyjątki, w których świadczenie nie zostanie wypłacone. Trzynastka nie przysługuje osobom, które: