W polskim systemie emerytalnym od kilku lat funkcjonuje specjalne świadczenie wyrównawcze dla osób, które w okresie PRL-u działały w opozycji demokratycznej lub zostały represjonowane z powodów politycznych. Jego wysokość wynosi tyle, co najniższa emerytura, a co za tym idzie i trzynastka. W przeciwieństwie jednak do 13. emerytury, która jest wypłacana raz w roku, świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej wypłacane jest co miesiąc. Oznacza to, że część seniorów może co miesiąc otrzymywać dodatek o wysokości 13. emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji w 2025 roku. Podstawa prawna

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji i osób represjonowanych wprowadzone zostało ustawą z dnia 15 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 2015 poz. 693). Początkowo wynosiło ono znacznie mniej, jeszcze w wakacje 2023 roku była to kwota 565,67 zł. Na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw kwotę tę zrównano z minimalną emeryturą.

Komu przysługuje świadczenie wyrównawcze?

O świadczenie wyrównawcze mogą ubiegać się osoby, które mają status:

działacza opozycji antykomunistycznej;

osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Status ten przyznaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Co ważne, osoby te muszą pobierać emeryturę, rentę inwalidzką, rentę z tytułu, niezdolności do pracy albo rentę rodzinną w kwocie niższej niż 3603,35 zł.

Ile wynosi świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji w 2025 roku?

Świadczenie wyrównawcze równe kwocie jest najniższej emerytury. Po waloryzacji w marcu 2025 roku wynosi ono 1878,91 zł. Co roku ogłaszana jest również kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego. Od 1 marca 2025 roku wynosi ona 3603,35 zł. Oznacza to, że świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 3603,35 zł, a kwotą emerytury lub renty.

Przykładowo:

Osoba posiadająca status działacza opozycji antykomunistycznej, po waloryzacji 1 marca 2025 roku, otrzymuje emeryturę w wysokości 2000 zł. Zatem zgodnie z wyliczeniami:

3603,35 zł (kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego) - 2000,00 zł (wysokość emerytury) = 1603,35 zł (wysokość przysługującego świadczenia wyrównawczego)

przysługuje jej świadczenie wyrównawcze w wysokości 1603,35 zł.

Comiesięczny dodatek w wysokości 13. emerytury (1878,91 zł) będzie więc przysługiwał osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej, których podstawowe świadczenie nie przekracza w 2025 roku 1724,44 zł.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji?

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej, należy: