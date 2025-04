Projekt dofinansowania rowerów elektrycznych „Mój rower elektryczny” to inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To druga propozycja opracowana po licznych uwagach do pierwotnego projektu. Aktualny wersja zakłada zmniejszony budżet, a co za tym idzie niższe kwoty dotacji (pierwotnie miało to być nawet od 5000 do 9000 zł). Projekt jest już po konsultacjach społecznych, które zakończyły się 25 lutego. Planuje się, że program wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Projekt dofinansowania rowerów elektrycznych „Mój rower elektryczny”

Program „Mój rower elektryczny” został przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest wsparcie zakupu nowych rowerów elektrycznych, w tym transportowych (cargo) i wózków rowerowych. Program ma przyczynić się do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz promowania zdrowego trybu życia.

Czy będzie dofinansowanie do rowerów elektrycznych w 2025 roku?

Program „Mój rower elektryczny” ma zostać uruchomiony w drugim kwartale 2025 roku. Budżet programu wynosi 50 mln zł, a nabór wniosków ma ruszyć jeszcze przed czerwcem.

Ile wyniesie dofinansowanie do rowerów elektrycznych w 2025 roku?

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju roweru. Ma ono wynosić:

do 2 500 zł dla standardowych rowerów elektrycznych;

dla rowerów cargo i wózków rowerowych.​

Dofinansowanie pokryje do 50% kosztów kwalifikowanych zakupu.

Jakie rowery elektryczne kwalifikują się do dofinansowania w 2025 roku?

Dofinansowanie będzie można otrzymać na rower elektryczny, który spełnia następujące wymagania:

jest nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu;

jest wyposażone w akumulator w technologii litowo-jonowej lub podobnej, o pojemności minimum 10Ah;

są wyprodukowane w UE i posiadające certyfikat CE;

można je ładować przy pomocy domowego gniazdka elektrycznego;

nie posiada tzw. manetki gazu.

Kto nie otrzyma dofinansowania do roweru elektrycznego w 2025 roku?

Nie każdy model i sposób zakupu roweru elektrycznego kwalifikuje się do rządowego programu dopłat. Wykluczone z dofinansowania będą:

rowery wyposażone w tzw. „manetkę gazu”, czyli umożliwiające jazdę bez pedałowania,

pojazdy, w których można zwiększyć wspomaganie elektryczne powyżej 25 km/h,

rowery z silnikami o mocy przekraczającej dopuszczalne normy,

rowery transportowe z doczepianą przyczepką zamiast zintegrowanej przestrzeni ładunkowej.

Dodatkowo dopłata nie przysługuje na pojazdy finansowane w ramach leasingu. Wsparcie obejmuje wyłącznie zakup podstawowej wersji roweru – bez dodatkowych akcesoriów czy rozszerzonego wyposażenia.

Jakie są korzyści z posiadania roweru elektrycznego?

Rower elektryczny to rozwiązanie, które łączy wygodę jazdy z ekologią i oszczędnością. Dzięki wspomaganiu silnikiem elektrycznym pozwala pokonywać dłuższe trasy bez nadmiernego wysiłku, co czyni go idealnym środkiem transportu do pracy, szkoły czy na zakupy. To świetna alternatywa dla samochodu w zatłoczonych miastach – omija korki, nie wymaga opłat parkingowych i nie emituje spalin. Co więcej, jazda na rowerze elektrycznym sprzyja aktywności fizycznej i poprawie kondycji, a jednocześnie minimalizuje zmęczenie, szczególnie na wzniesieniach czy podczas dłuższych podróży. To także realna oszczędność – ładowanie roweru kosztuje grosze w porównaniu do tankowania auta czy biletu komunikacji miejskiej.