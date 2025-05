800 zł dla samotnego rodzica z programu Rodzina 800+

Podstawowym wsparciem finansowym, z którego mogą skorzystać samotni rodzice jest program Rodzina 800+, będący kontynuacją wcześniejszego świadczenia 500+. W ramach tego świadczenia rodzice mogą otrzymywać co miesiąc 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia – niezależnie od osiąganych dochodów. Nowy okres rozliczeniowy zaczyna się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Aby otrzymać świadczenie, należy w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka złożyć wniosek do ZUS. W przypadku niesprawowania nad dzieckiem opieki naprzemiennej rodzicowi, który faktycznie zajmuje się dzieckiem przysługuje pełna kwota świadczenia. W przypadku opieki naprzemiennej 800+ dzielone jest na dwoje rodziców. Każde z nich otrzymuje po 400 zł.

95 zł dla samotnego rodzica w ramach zasiłku rodzinnego

Rodzice znajdujący się w mniej korzystnej sytuacji materialnej mogą starać się o zasiłek rodzinny. Świadczenie to ma charakter pomocowy i skierowane jest wyłącznie do rodzin o niskich dochodach. Jego wysokość uzależniona jest od wieku dziecka. Na dziecko do 5 roku życia zasiłek rodzinny wynosi 95 zł miesięcznie, na dzieci w wieku od 6 do 18 lat - 124 zł miesięcznie. Nieco wyższą kwotę, 135 zł miesięcznie, otrzymają rodzice dzieci uczących się, które ukończyły 18. rok życia.

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego, miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł. W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności próg ten wynosi 764 zł.

Przykład:

Pani Anna samotnie wychowuje roczną córkę. Aby mogła otrzymać zasiłek rodzinny jej łączny dochód netto nie może przekroczyć 1348 zł miesięcznie.

193 zł dla samotnego rodzica w ramach dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Samotni rodzice pobierający zasiłek rodzinny mogą ubiegać się o specjalny dodatek przyznawany z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W 2025 roku jego wysokość wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przeznaczony jest dla osób, które sprawują wyłączną opiekę nad dzieckiem, ponieważ drugi rodzic nie żyje, jest nieznany lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Aby otrzymać ten dodatek, konieczne jest spełnienie kryteriów dochodowych obowiązujących przy zasiłku rodzinnym, a także złożenie odpowiedniego wniosku w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Niezbędne jest również dostarczenie dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną, takich jak akt zgonu drugiego rodzica, orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich lub akt urodzenia dziecka, w którym nie wpisano ojca.

1000 zł dla samotnego rodzica z funduszu alimentacyjnego

Rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy mają zasądzone alimenty, ale ich nie otrzymują ze względu na nieskuteczność egzekucji komorniczej, mogą otrzymać wsparcie z funduszu alimentacyjnego. Pomoc wypłacana jest do ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeśli kontynuuje naukę – do 25. roku życia.

Aby móc skorzystać z funduszu alimentacyjnego, trzeba spełniać określone kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 1209 zł na osobę w rodzinie. W przypadku jego przekroczenia obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie jest pomniejszane proporcjonalnie, a nie całkowicie odbierane.

Od grudniu 2024 roku maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1000 złotych. Przysługują one w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie wyższej jednak niż ustawowa kwota maksymalna.

1000 zł dla samotnego rodzica w ramach becikowego

Samotni rodzice, w ciągu 12 miesięcy po urodzeniu dziecka mogą skorzystać z jednorazowego świadczenia w wysokości 1000 zł, tzw. becikowego. Aby je otrzymać, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł. Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą otrzymać świadczenie jedynie, gdy drugi rodzic został zobowiązany do płacenia alimentów na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody sądowej. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy:

drugi rodzic dziecka nie żyje;

ojciec dziecka jest nieznany;

sąd oddalił pozew o ustalenie alimentów,

sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do całkowitego utrzymania dziecka, nie nakładając obowiązku alimentacyjnego na drugiego,

dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców w równych i regularnych odstępach czasu, zgodnie z orzeczeniem sądu.

1000 zł dla samotnego rodzica w ramach kosiniakowego

Samotnym rodzicom, którzy nie mają prawa do do zasiłku macierzyńskiego (np. bezrobotni, studenci, pracujący na umowach cywilnoprawnych czy prowadzący działalność nierejestrowaną), przysługuje tzw. świadczenie kosiniakowe. Ma ono na celu zapewnienie podstawowych środków do życia w pierwszych miesiącach po narodzinach dziecka. Świadczenie wynosi 1000 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu i jest wypłacane przez okres od 52 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) do 71 tygodni (w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci). Co ważne, nie obowiązuje tu kryterium dochodowe – pomoc przysługuje każdemu, kto spełnia warunki formalne.

Uprawnienie do otrzymania świadczenia w pierwszej kolejności przysługuje matce dziecka. Ojciec może przejąć to świadczenie tylko w szczególnych przypadkach – jeśli matka zmarła, porzuciła dziecko lub dobrowolnie zrezygnowała z dalszego pobierania świadczenia po co najmniej 14 tygodniach od porodu. Podstawowym warunkiem uzyskania świadczenia jest osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Samotni rodzice mogą dostać nawet 4088 złotych na dziecko

Rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą otrzymać nawet 4088 złotych wsparcia od państwa. Na tę sumę składają się:

800 zł z programu Rodzina 800+;

95 zł w ramach zasiłku rodzinnego;

193 zł w ramach dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

1000 zł z funduszu alimentacyjnego;

1000 zł w ramach becikowego;

1000 zł w ramach kosiniakowego.

Jakie warunki musi spełnić samotny rodzic, żeby dostać 4088 złotych?

Świadczenia w wysokości 4088 zł może otrzymać samotny rodzic, który spełnia następujące warunki: