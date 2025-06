Przedłużona ochrona i dostęp do świadczeń – Polska nadal wspiera uchodźców

W odpowiedzi na przedłużający się konflikt zbrojny w Ukrainie, rząd ogłosił wydłużenie obowiązywania tymczasowej ochrony dla obywateli tego kraju przebywających w Polsce. Ich pobyt będzie uznawany za legalny do 6 marca 2026 roku – zgodnie z decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej, do której Polska jest zobowiązana się stosować.

Do tego czasu obywatele Ukrainy zachowają dostęp do rynku pracy, systemu edukacji, opieki zdrowotnej, świadczeń rodzinnych i socjalnych, a także możliwość korzystania z miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Bruksela sygnalizuje, że wsparcie będzie utrzymywane tak długo, jak długo trwać będzie wojna.

Uszczelnienie systemu świadczeń i nowe zasady pobytu

Poza przedłużeniem tymczasowej ochrony dla obywateli Ukrainy, rząd postanowił doprecyzować niektóre przepisy, a także dokonać zmian części przyjętych rozwiązań, tak aby w jak największym stopniu odpowiadały aktualnej sytuacji.

W celu przeciwdziałania potencjalnym nadużyciom - system wypłat świadczeń ma zostać uszczelniony. Jedną z kluczowych zmian będzie wprowadzenie obowiązku osobistej obecności dziecka – niezależnie od jego wieku – podczas nadawania numeru PESEL. Ponadto osoby przekraczające granicę wyłącznie w celach krótkoterminowych zostaną wyłączone z możliwości ubiegania się o świadczenia.

Zmienią się także zasady funkcjonowania zbiorowego zakwaterowania. Od teraz za taki obiekt uznawana będzie placówka, w której mieszka co najmniej 20 osób (dotychczas było to 10). Co ważne – przyjmowanie uchodźców wojennych do tego typu ośrodków zakończy się z dniem 31 października 2025 roku.

W nowelizacji przewidziano również zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt i zasad jego przedłużania, dostosowane do aktualnych warunków migracyjnych.

Rząd przedłuża również preferencje podatkowe dla wspierających obywateli Ukrainy

W ramach pakietu pomocowego rząd zapowiedział także przedłużenie preferencji podatkowych dla darczyńców wspierających uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z propozycją, ulgi będą obowiązywać nie do końca 2025 roku – jak pierwotnie zakładano – lecz aż do końca 2026 roku.

Z przywilejów tych skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Dotyczą one m.in. przekazywania darowizn, udostępniania lokali, transportu czy wsparcia organizacji pozarządowych. Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów:

podatki.gov.pl/ukraina/pomagaj-ukrainie-i-korzystaj-z-preferencji-podatkowych

Więcej uprawnionych do świadczenia 800 plus

Jednym z najważniejszych punktów nowelizacji jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do pobierania świadczenia 800 plus. Od teraz będą mogły je otrzymywać również dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed 18. rokiem życia, o ile kontynuują obowiązek nauki na uczelni wyższej lub podczas kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Rozszerzenie to stanowi kontynuację wcześniejszych rozwiązań, które uzależniły wypłatę świadczenia dla obywateli Ukrainy od spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. Od 1 czerwca 2025 r. - zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy – dziecko obywatela Ukrainy, na które ubiega się on o świadczenie wychowawcze 800 plus lub już tak owe świadczenie otrzymuje – aby świadczenie to zostało mu przyznane (lub odpowiednio – aby je nadal otrzymywał) – musi realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki w ramach polskiego systemu oświaty. W celu weryfikacji prawa do świadczenia – ZUS będzie pobierał z dedykowanej bazy danych, informacje na temat tego do jakiej szkoły lub placówki oświatowej uczęszcza dziecko.

Wpływ wojny na Ukrainie na liczbę uchodźców w Polsce

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 roku, Polska stała się jednym z głównych krajów przyjmujących uchodźców. Do 28 lutego 2025 roku niemal 1,98 miliona obywateli Ukrainy zostało objętych ochroną czasową.

Obywatele Ukrainy stanowią dziś 78% wszystkich cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce. Od 2014 roku ich liczba wzrosła z 41 tysięcy do ponad 1,55 miliona.1

Według danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR), od początku inwazji do końca maja 2025 roku zginęło co najmniej 13 341 cywilów, a 32 744 zostało rannych.2 Rzeczywista liczba ofiar może być jednak znacznie wyższa – dostęp do wielu terenów jest ograniczony, a dane wciąż są weryfikowane. Wojna trwa już ponad 1220 dni.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/MSWiA

1 Raport Urzędu do Spraw Cudzoziemców – stan na 28 lutego 2025 r.

2 ukraine.ohchr.org

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2024/1836 z dnia 25 czerwca 2024 r.