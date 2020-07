"Nowym przedziałem wahań na EUR/PLN jest 4,45-4,50 i kurs w najbliższym tygodniu w tym przedziale pozostanie. Głównym czynnikiem ograniczającym przestrzeń do umocnienia złotego jest inflacja, która nie odpuszcza i będzie wyższa niż to, co zakładaliśmy jeszcze jakiś czas temu, a przez którą realne stopy procentowe są bardzo niskie i takie pozostaną przez dłuższy czas. W głównej mierze notowania zależą jednak od sentymentu globalnego, więc jeżeli ten miałby się mocno poprawić, prawdopodobnie złoty by się umocnił" - powiedział PAP Biznes analityk BNP Paribas Bank Polska, Wojciech Stępień.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorkowym szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. wzrosły o 3,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7 proc. Ekonomiści oceniają, że inflacja bazowa w czerwcu mogła przekroczyć 4 proc.

Analityk zwrócił uwagę, że powodem niskiej piątkowej zmienności jest dzień wolny w USA.

"Obraz na EUR/USD niewiele się zmienia i cały czas kurs pozostaje między 1,12 a 1,14 i przedział ten na najbliższy okres jest scenariuszem bazowym. Biorąc pod uwagę, że Europa radzi sobie z wirusem lepiej, przestrzeń do umocnienia dolara nie jest duża" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Na początku notowań na krajowym rynku długu rentowności poszły nieco w dół, w ciągu dnia pozostawały bez większych zmian. Na papierach dwuletnich nie zawarto w piątek transakcji, a ich dochodowość pozostaje w pobliżu historycznych miniów.

"Działania NBP i niska podaż papierów zakotwiczyły dochodowość 10-latek w przedziale 1,30-1,50 proc. To, czy znajdujemy się bliżej górnej lub dolnej granicy zależy od rynków bazowych, głównie bunda. W najbliższym czasie przestrzeń do spadków poniżej 1,3 jest bardzo ograniczona" - powiedział Stępień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,669 proc. (bez zmian, notowania z czwartku), a niemieckich spada o 0,5 pb. do -0,431 proc.

piątek piątek czwartek 16.06 9.59 16.00 EUR/PLN 4,4666 4,4642 4,466 USD/PLN 3,9732 3,9736 3,9622 CHF/PLN 4,2015 4,1979 4,1977 EUR/USD 1,1242 1,1235 1,1271 OK0722 0,09 0,09 0,09 DS0725 0,69 0,69 0,71 DS1030 1,34 1,34 1,36

