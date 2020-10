Przez to akceptacja dla ryzyka pozostaje na wysokim poziomie, co pozwala złotemu utrzymywać się na dotychczasowych poziomach.

Kluczowe pułapy dla PLN na dzisiaj to 3,8 na USD/PLN i 4,47-4,48 na EUR/PLN. Jeżeli siła złotego ma powrócić, to te poziomy powinny zostać jak najszybciej złamane. W przypadku odbicia złotego nerwowość i duża zmienność mogą szybko powrócić.

Wystarczy jednak iskra, która spowoduje, że inwestorzy zaczną myśleć inaczej. Przykładowo, im bliżej wygranej Joe Bidena, tym bardziej inwestorzy mogą się zacząć obawiać decyzji demokraty, gdy ten zostanie już prezydentem USA. Może on między inny wprowadzić wyższe podatki dla gigantów technologicznych, takich Apple, Alphabet, Microsoft czy Facebook. Może też próbować unormować sytuację w branży farmaceutycznej i kłaść duży nacisk na kontrolę cen leków i opieki zdrowotnej (chociaż jeszcze nikomu w USA to się nie udało). To mogłoby uderzyć w największe spółki farmaceutyczne oraz takie, które swoją działalność opierają na niszowych, bardzo drogich lekach.

Inwestorzy, którzy w 2016 r. panicznie bali się Donalda Trumpa, dzisiaj mu kibicują. Jego kadencja zapewniła im dostatnią, wieloletnią hossę. W obecnym prezydencie widzą sprzymierzeńca największych amerykańskich biznesów. Zapominają, że jego wybór może nieść ze sobą dalszą eskalację wojen handlowych USA z Chinami i kolejnymi krajami. Dziś inwestorzy liczą przede wszystkim na to, że Donald Trump będzie musiał przypodobać się obywatelom, inicjując kolejne pakiety pomocowe dla wielu branż i biznesów, i że będzie to robił szybko.

To wszystko wpływa na złotego. Na razie stabilizująco. Inwestorów na PLN nie przerażają, póki co, rosnące statystyki zachorowań i potencjał słabszego wzrostu gospodarczego nawet bez zakrojonego na szeroką skalę "lockdownu". Jednak nie będzie można się dziwić, gdyby w sytuacji spadku PLN analitycy zaczęli przytaczać powrót pandemii jako główny powód. Polska zadłużyła się ponad miarę i potrzebuje wzrostu gospodarczego, a pandemia w większej skali niż doświadczaliśmy jej w ostatnich miesiącach, przytłumi odbicie PKB i "dobije" najsłabsze firmy.

Analizując notowania złotego od końca sierpnia trudno o optymizm. Im dłużej kurs USD/PLN utrzymuje się powyżej 3,8 na, tym większe jest zagrożenie dynamicznego odbicia i powrotu do najwyższych poziomów z września. Na EUR/PLN podobnie ważnym poziomem jest strefa 4,47-4,48.

Dzisiaj katalizatorem zmienności cen PLN mogą być ruchy na amerykańskim rynku akcji. Z danych rynkowych istotne pozostały już tylko wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA.

Autor: Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets