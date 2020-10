"Po bardzo trudnej na rynku finansowym środzie, w czwartek rano obserwowaliśmy lekkie odreagowanie na poszczególnych rynkach. Jednak w dalszej części dnia nastroje inwestorów ponownie zaczęły się psuć. Spodziewam się, że większa nerwowość i wzrost awersji do ryzyka na rynkach będzie towarzyszyła inwestorom także w najbliższych dniach. Poza ciągłymi obawami związanymi z rozwojem pandemii, czynnikiem ryzyka jest także niepewność związana z wyborami prezydenckimi w USA. Są coraz większe obawy, że wyniki wyborów mogą być podważane" - powiedziała Monika Kurtek.

W czwartek kurs EUR/PLN od rana rósł i znalazł się nawet powyżej 4,64, będąc najwyżej od 11 lat. Ok. godziny 15.26 kurs EUR/PLN wynosi 4,6107.

"W drugiej części dnia nastąpił jednak odwrót kursu eurozłotego i powrót w okolice otwarcia sesji. Może mieć to związek z komunikatem Europejskiego Banku Centralnego, że w grudniu EBC przymierza się do luzowania polityki monetarnej. Pomimo popołudniowego umocnienia się złotego do euro, to aktualne poziomy EUR/PLN nadal są bardzo wysokie, niewidziane od wielu lat. Według mnie nie ma dużej przestrzeni do dalszego umocnienia się złotego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych walut z Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnich dniach zyskuje dolar i widać, że inwestorzy uciekają do tzw. bezpiecznych aktywów" - dodała.

Jej zdaniem EUR/USD może iść nadal w kierunku 1,16.

"Na eurozłotym mamy tak dynamiczną sytuację, że w przypadku kolejnych rekordów liczby zakażeń koronawirusem i ewentualnego lockdownu w Polsce EUR/PLN może dojść nawet do poziomu 4,65" - oceniła.

RYNEK DŁUGU

"Na rynkach bazowych w czwartek obserwowaliśmy: w Niemczech spadki rentowności, a w USA przeważały wzrosty rentowności. Jeśli chodzi o polską krzywą rentowności to mamy pewne odreagowanie po spadkach rentowności obligacji skarbowych w środę. Zakładam jednak, że należy spodziewać się dalszych spadków rentowności. Niepokój na rynkach i wzrost awersji do ryzyka, a w przypadku Polski także mała podaż papierów dłużnych, sprawiają, że 10-latki mogą w najbliższych dniach znaleźć się w okolicach 1,10 proc."

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,781 proc. (bez większych zmian pb), a niemieckich -0,643 proc. (-1,4 pb).