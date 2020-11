Jak podkreślili ekonomiści Goldman Sachs w najnowszej analizie GS Macro Strategy, dolar jest obecnie przeceniany, a "inwestorzy w zbytnim stopniu stawiają na amerykańskie aktywa".

Zdaniem analityków w przyszłym roku dolar nadal będzie tracić na wartości. W ich opinii "szeroki koszyk dolarowy (Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, TWI-B) spadnie o 6 proc. w ciągu najbliższych 12 miesięcy". Z kolei do końca 2024 r. amerykańska waluta "ulegnie 15 proc., realnej deprecjacji w stosunku do szczytu w 2020 r.".

GS spodziewa się, że Fed będzie stosować politykę ujemnych krótkoterminowych stóp procentowych. "To połączenie będzie działało niekorzystnie na dolara" - ocenili eksperci GS.