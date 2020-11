"Pierwszym istotnym oporem dla EUR/PLN jest 4,46. Zakładam, że prawdopodobnym scenariuszem jest przebicie tego oporu już w tym tygodniu. A w dłuższym horyzoncie jest możliwe, że EUR/PLN dojdzie do poziomu 4,44, czyli dołków z października. Jednak nie spodziewam się, że zostanie on przełamany" - powiedział Piotr Popławski.

Zdaniem ekonomisty, obecnie kluczowym czynnikiem dla kursu EUR/PLN będzie zachowanie eurodolara.

"Krajowa waluta ma ujemną korelację z dolarem: im dolar jest słabszy, tym mocniejszy złoty, i na odwrót. Obecnie spodziewamy się, że pod naporem informacji o rozwoju pandemii w Stanach Zjednoczonych, dolar będzie się stopniowo osłabiał, a EUR/USD będzie się zbliżał do poziomu 1,20. W konsekwencji EUR/PLN powinien iść w dół" - ocenił.

Według Popławskiego, inwestorzy zagraniczni nie traktują poważnie tematu polskiego weta wobec budżetu UE.

"W krajowych mediach i części komentarzy analityków dość mocno pojawia się temat weta Polski w kwestii unijnego budżetu. Uważam, że z punktu widzenia inwestorów zagranicznych ten temat nie jest traktowany poważnie, dlatego nie przywiązywałbym do niego zbyt dużej wagi. Potwierdza to dzisiejsze zachowanie złotego, który umacnia się w stosunku do euro i dolara" - powiedział Piotr Popławski.

W środę kurs EUR/PLN wynosi 4,4732 i jest blisko 3 grosze niżej niż we wtorkowe popołudnie.

Rynek długu

"Jeżeli chodzi o krajowy rynek długu to uważam, że rentowności SPW będą szły w dół. Praktyczny brak podaży nowych polskich obligacji w tym roku oznacza, że nawet krajowe banki muszą kupować obligacje na rynku wtórnym. Dlatego oczekuję zawężenia się spreadu między krajowymi obligacjami a niemieckimi papierami dłużnymi" - powiedział Piotr Popławski.

"Rentowności polskich 10-latek powinny minimalnie zniżkować i nie jest wykluczone, że możemy dojść w tym tygodniu nawet do poziomu 1,12 proc." - dodał.

Narodowy Bank Polski odkupił na środowym przetargu outright buy 3 serie obligacji (PS0425, WS0428 i DS1029) za 214,5 mln zł. Przed przetargiem NBP deklarował odkup 5 serii papierów za maksymalnie 3 mld zł.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,860 proc. (-1,2 pb), a niemieckich wynosi -0,557 proc. (+0,4 pb).