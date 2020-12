"Krajowa waluta dość spokojnie przyjmuje większą nerwowość, jaką można zaobserwować na globalnych rynkach w piątek. W dużej mierze jest to efekt wpływu porozumienia w kwestii unijnego budżetu. Ryzyko weta Polski dla budżetu UE dość mocno ciążyło wcześniej złotemu. Do tego doszła też eliminacja ryzyka potencjalnego polexitu. Choć nie był to temat brany zbyt poważnie, to jednak, gdyby padło weto Polski, to rynek mógłby taki scenariusz zacząć rozgrywać" - powiedział Przemysław Kwiecień.

Zdaniem ekonomisty, w następnym tygodniu dla złotego kluczowe będą nastroje inwestorów.

"Od czwartku pogorszeniu uległy nastroje inwestorów na globalnych rynkach. Jeśli obserwowane pogorszenie nastrojów utrzyma się w przyszłym tygodniu, to możemy obserwować osłabienie się złotego względem euro i kurs może wzrosnąć w pobliże 4,5. Jednak nie oszczekuję dużych zmian kursu EUR/PLN w kolejnym tygodniu" - ocenił.

W piątek kurs EUR/PLN wynosi 4,4312 i jest o niecałe 0,5 grosza wyżej niż w czwartkowe popołudnie.

Po tym jak w czwartek notowania USD/PLN spadły o 0,5 proc. do 3,642 i znalazły się na najniższym poziomie od ponad 2 lat, w piątkowe popołudnie kurs jest wyżej niż w czwartek o ponad 1 gr do 3,6532.

"USD/PLN może dalej zniżkować w kolejnym tygodniu i kurs może przejściowo spaść nawet poniżej 3,6" - powiedział ekonomista.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu nie widać perspektyw na większe zmiany dochodowości i rentowności krajowych 10-latek powinny krążyć w okolicy poziomu 1,30 proc. Nie widzę obecnie na horyzoncie żadnego czynnika, który mógłby wytrącić rentowności krajowych papierów dłużnych z równowagi" - ocenił Przemysław Kwiecień.

Na piątkowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało papiery OK0423, PS0425, WZ1126, DS1030, WZ1131 za 4.453,039 mln zł oraz odkupiło obligacje WZ0121, PS0421, OK0521, PS0721, DS1021 łącznie za 4.413,822 mln zł.

Stopień prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, wg projektu ustawy budżetowej na 2021 r., po piątkowej aukcji zamiany wynosi ok. 14 proc. – poinformowało PAP Biznes Ministerstwo Finansów.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,892 proc. (-1,6 pb), a niemieckich -0,635 proc. (-3,5 pb).