"Weszliśmy w okres przedświąteczny, któremu towarzyszy mniejsza płynność, a to powoduje, że możemy obserwować większe ruchy na rynkach pod wpływem nowych informacji. W środę dla inwestorów najważniejsze są dwie kwestie. Pierwsza to nadzieja, że w ciągu kilku godziny może być podpisane porozumienie między UE a Wielką Brytanią w sprawie brexitu. Z kolei czynnikiem niepokojącym inwestorów jest ewentualne zawetowanie przez prezydenta USA pakietu stymulacyjnego uchwalonego przez Kongres" - powiedziała PAP Biznes Monika Kurtek.

"Na kursie EUR/USD widzimy, że inwestorzy faktycznie wyczekują na decyzje we wspomnianych kwestiach, ponieważ wahania eurodolara są niewielkie. Z kolei notowaniom EUR/PLN w środę także nie towarzyszą duże zmiany i kurs pozostaje w okolicy 4,50" - dodała.

Zdaniem ekonomistki, w kolejnych dniach także kurs EUR/PLN nie będzie się istotnie zmieniał.

"Oczekuję, że w kolejnych, poświątecznych dniach EUR/PLN pozostanie w okolicach 4,50-4,51. Interwencja NBP, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu osłabiła złotego i w przypadku kolejnego umocnienia się złotego do euro, nie można wykluczyć kolejnych interwencji" - oceniła.

W środę kurs EUR/PLN wynosi 4,5092 i był na podobnych poziomach jak we wtorkowe popołudnie.

Rynek długu

W środę rentowność krajowych 10-latek dotarły do poziomu 1,24 proc., ok. 0,7 pb niżej niż w poniedziałek. 5-latki były na podobnym poziomie, czyli 0,47 proc. Na krótkim końcu, rentowność 2-letnich papierów dłużnych spadła 0,55 bp do 0,133 proc.

"Do końca roku powinna być podwyższona zmienność rentowności na rynku długu. Informacje o ewentualnym zawarciu porozumienia na linii UE-Wielka Brytania oraz potencjalne podpisanie przez prezydenta USA pakietu stymulacyjnego uchwalonego przez Kongres będą determinowały kierunek dla rentowności papierów dłużnych" - powiedziała Monika Kurtek.

"Jeżeli pogorszą się nastroje na rynkach to rentowności 10-latek mogą zejść poniżej 1,20 proc. A jeżeli pojawią się informacje dotyczące brexitu z umową oraz podpisania pakietu stymulacyjnego w USA, to rentowności mogą rosnąć do 1,25 proc." - oceniła.

PFR sprzedał w środę 7-letnie obligacje serii PFR092027 za 900 mln zł, celem pozyskania środków na wsparcie PLL LOT.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,925 proc. (+0,7 pb), a niemieckich -0,543 proc. (+5,1 pb).