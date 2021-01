"We wtorek niewiele się dzieje na rynku walutowym. Spokojnie jest także w przypadku krajowej waluty, która w ostatnich dniach odreagowała osłabienie z końcówki poprzedniego roku, gdy interweniował NBP. Obecnie mamy na rynku czas wyczekiwania. Z jednej strony jest apetyt na ryzyko u inwestorów, ponieważ złoty jest relatywnie tani. Ale z drugiej strony inwestorzy cały czas mają świadomość, że jeżeli polska waluta będzie za mocno zyskiwała na wartości, to NBP może się ponownie uaktywnić" - powiedział Konrad Białas.

"W środę Rada Polityki Pieniężnej opublikuje komunikat z posiedzenia RPP. Z kolei w piątek odbędzie się konferencja prezesa NBP. Inwestorzy prawdopodobnie wolą zaczekać na zapoznanie się komunikatem RPP i słowami Adama Glapińskiego, zanim odważą się mocniej kupować złotego. Dlatego obecnie obserwujemy dość stabilny rynek. Zakładam jednak, że w najbliższych dniach jest większa szansa na ruch EUR/PLN w dół i zejście poniżej poziomu 4,50 niż pójście eurozłotego w górę. Złoty na fali pozytywnych oczekiwań, że 2021 r. będzie lepszy niż 2020 r., ma potencjał do umocnienia" - dodał.

We wtorek ok. godziny 15.10 kurs EUR/PLN wynosi 4,5249. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7256. W obu przypadkach notowania są na podobnych poziomach jak w poniedziałek wieczorem.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek zwyżkowały we wtorek o 0,51 pb do 1,22 proc. Z kolei rentowności 5-latek wzrosły 0,52 pb do 0,38 proc., a 2-latki straciły 0,27 pb do 0,05 proc.

"Na krajowym rynku długu także mamy stabilizację. Choć ostatnio na rynkach bazowych obserwujemy wzrosty rentowności, to nie przekładają się one wyraźnie na polski rynek. Wszystko dlatego, że w Polsce stopy procentowe pozostają nisko, a do tego jest ryzyko, że mogą zostać jeszcze bardziej obniżone" - powiedział Konrad Białas.

"W przypadku krajowych 10-latek spodziewam się trendu bocznego w okolicy 1,22 proc." - wskazał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,168 proc. (+3,4 pb), a niemieckich -0,481 proc. (+1,4 pb).