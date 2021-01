"Na rynku walutowym obserwujemy dość spokojny początek tygodnia. Należy jednak zwrócić uwagę na dolara, który zyskuje globalnie. EUR/USD w poniedziałek osiągał najniższe poziomy od początku grudnia ub.r., a na parze USD/PLN obserwujemy poziomy z końca listopada 2020 r. Za mocniejszego dolara odpowiedzialny jest m.in. wzrost rentowności amerykańskich obligacji w 2021 r., podczas, gdy nie obserwowaliśmy tak dynamicznych ruchów w Europie. To spowodowało umocnienie dolara, który na początku roku był skrajnie +wyprzedany+ przez inwestorów. Patrząc na ciągle dużą skalę +wyprzedania+ dolara, jak i wzrost rentowności amerykańskich obligacji, spodziewam się mocniejszego dolara w najbliższym czasie. Nie jest to jednak zmiana trendu i powrót do trwale zyskującej amerykańskiej waluty, lecz tylko korekta na rynku" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Kurs USD/PLN powinien kontynuować ruch w górę i nawet może przekroczyć poziom 3,90. Z kolei na parze EUR/PLN nie spodziewam się większych ruchów w tym tygodniu" - dodał.

W poniedziałek ok. godziny 15.14 kurs EUR/PLN wynosi 4,5378 i jest na podobnym poziomie jak w piątek wieczorem. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7609 - blisko 1 gr wyżej niż w piątek.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek zniżkowały w poniedziałek 1,39 pb do 1,18 proc. Z kolei rentowności 5-latek spadły 2,25 pb do 0,33 proc., a 2-latki zyskały 2,68 pb do 0,05 proc.

"To, co dzieje się w przypadku amerykańskich obligacji skarbowych, czyli wzrostów ich rentowności w 2021 r., nie przekłada się globalnie. Na razie nie widać czynników, które mogłyby wytrącić krajowy rynek długu ze stanu równowagi. Dlatego spodziewam się dalszej stabilizacji w przypadku rentowności polskich SPW" - ocenił Przemysław Kwiecień.

Na rynkach bazowych dochodowość niemieckich obligacji skarbowych wynosi -0,522 proc. (+2,2 pb). Inwestorzy w USA mają wolne ze względu na Dzień Martina Luthera Kinga.