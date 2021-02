"W poniedziałek obserwujemy umocnienie się złotego w stosunku do euro. Przez krótką chwilę EUR/PLN osiągnął nawet poziom 4,50. Złotemu w poniedziałek pomagają m.in. lepszy od oczekiwań wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu oraz dobre nastroje na innych rynkach na świecie. To powoduje, że nawet mocniejszy dolar nie wpływa negatywnie na polską walutę" - powiedział Marcin Sulewski.

Jak podkreślił ekonomista, jeżeli spojrzymy na notowania EUR/PLN w szerszym horyzoncie to widać, że eurozłoty od początku roku porusza się w wąskim kanale ok. 4,49-4,56.

"Obecnie EUR/PLN zbliżył się do dolnego ograniczenia tego przedziału. Uważam, że choć kurs eurozłotego może dojść do 4,49, to nie powinien tego poziomu przekroczyć. Jest tak m.in. z tego względu, że inwestorzy ciągle liczą się z ewentualną kolejną interwencją NBP na rynku walutowym. Najbardziej realnym scenariuszem dla EUR/PLN w najbliższych dniach jest jego dalsze poruszanie się w przedziale 4,49-4,56" - ocenił.

W poniedziałek ok. godziny 15.14 kurs EUR/PLN wynosi 4,5064 i jest ponad 2 gr niżej niż w piątek po południu. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7270 (podobnie jak w piątek).

RYNEK DŁUGU

Reklama

Rentowności krajowych 10-latek w poniedziałek zniżkowały 0,64 pb do 1,14 proc. Z kolei rentowności 5-latek są na poziomie 0,53 proc. (w dół ponad 2 bp), a 2-latki są przy 0,01 proc. (bez zmian).

"Na krajowym rynku długu, pomimo dobrych nastrojów na innych rynkach w poniedziałek, rentowności polskich papierów dłużnych zniżkują. Jest tak m.in. z powodu dużej nadpłynności sektora bankowego. Popyt na krajowe obligacje ze strony banków nadal jest bardzo duży. Dlatego ciężko obecnie oczekiwać, że rentowności SPW będą mocno rosły w najbliższym czasie" - powiedział Marcin Sulewski.

"Spodziewam się, że rentowności polskich 10-latek będą poruszały się w okolicy poziomu 1,15 proc." - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,083 proc. (-1,1 pb), a niemieckich -0,507 proc. (+0,9 pb).