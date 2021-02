Szef NBP były pytany na piątkowej konferencji, czy rozważane są prace nad stworzeniem waluty cyfrowej banku centralnego.

Glapiński podkreślił, że na razie jest więcej "pisania o tym", niż rzeczywistych działań, choć wiele banków centralnych analizuje możliwość wprowadzenia takiego pieniądza.

"My również analizujemy zagadnienia związane z pieniądzem cyfrowym banku centralnego" - przekazał.

Prezes poinformował, że NBP przygląda się innym bankom i temu, co robią w tej sprawie.

"Nie da się przesądzić, czy i kiedy banki centralne zdecydują się na wprowadzenie takiej formy pieniądza. Gdyby to się okazało korzystne, to oczywiście byśmy to wprowadzali, na razie przeważają raczej negatywne wnioski" - powiedział Glapiński.