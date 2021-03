"Po poniedziałkowym osłabieniu złotego i wzroście EUR/PLN do najwyższego poziomu od 2009 r. widać lekkie odreagowanie. Głównymi czynnikami, jakie stoją za umocnieniem krajowej waluty, jest z jednej strony osłabiający się dolar, a z drugiej stromienie krzywej rentowności. Jeszcze przed środowym odczytem inflacji, na rynku pojawiły się oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Polsce już w przyszłym roku" - powiedział Wojciech Stępień.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 3,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w marcu wzrosły rdr o 2,9 proc., a mdm wzrosły o 0,7 proc.

"Wyższa inflacja sprawia, że prawdopodobieństwo dotarcia CPI do górnego ograniczenia przedziału celu NBP jest duże, a być może w tym roku odczyt nie wróci już do środka przedziału. Spekulacje na temat podwyżki stóp procentowych stabilizują złotego. Prawdopodobnie prezes NBP skontruje te oczekiwania, jeżeli jednak tak się nie stanie, jest szansa na umocnienie złotego" - powiedział.

Ekonomista ocenia, że w najbliższym czasie spadki EUR/PLN zatrzymają się.

"Spodziewam się, że nie wrócimy poniżej 4,60/EUR. W kolejnych dniach raczej pozostaniemy w przedziale 4,63-4,66" - dodał.

W trakcie sesji azjatyckiej USD/PLN poprawił swoje 10-miesięczne maksimum docierając do 3,98, jednak w ciągu dnia kurs zniżkował o 0,4 proc. wobec poprzedniego zamknięcia do ok. 3,96. EUR/PLN zniżkował w tym czasie o 0,2 proc. do 4,65. EUR/USD rósł o 0,2 proc. do 1,175.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych SPW zniżkowały we środę po około 3 pb. na środku i długim końcu krzywej.

"W ostatnim czasie główną historią na rynku obligacji było stromienie się krzywej rentowności. We środę widać spadki dochodowości niemieckiego bunda, w ślad za którym podążamy. Sądzę, że nadal będziemy testować poziom 1,60 proc. na krajowych 10-latkach, a najbardziej prawdopodobnym scenariuszem są lekkie wzrosty rentowności" - powiedział Wojciech Stępień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zwyżkuje o 0,5 pb do 1,721 proc., a niemieckich zniżkuje o 2,1 pb do -0,297 proc.