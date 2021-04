"Krajowa waluta cały czas pozostaje w okresie sporej niepewności i być może nieco wyższej zmienności. Inwestorzy są dość mocno zdezorientowani tym, co może wydarzyć się z kredytami frankowymi. Dużą zmienność generują opcje walutowe, które otwierane są przed zaplanowanym na połowę kwietnia posiedzeniem Sądu Najwyższego. Krótkoterminowo widzimy potencjał korekty przedświątecznego umocnienia złotego i powrót EUR/PLN do 4,63" - powiedział Piotr Popławski.

Ekonomista zwrócił uwagę na środową decyzję i komunikat po posiedzeniu RPP i piątkową konferencję prezesa NBP.

"Konferencja prezesa Glapińskiego ma nawet większy potencjał do wstrząśnięcia kursem niż posiedzenie SN. Wszyscy zastanawiają się, czy NBP będzie wspierać banki w procesie konwersji walut. Gdyby okazało się, że banki muszą radzić sobie same, wiązałoby się to z dużym osłabieniem złotego. Jeżeli jednak prezes powie, że NBP pomoże, EUR/PLN mógłby kierować się w stronę 4,55 jeszcze w pierwszej połowie miesiąca" - powiedział Popławski.

W marcu informowano, że posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych zostało przełożone na 13 kwietnia. Popławski spodziewa się, że po tym wydarzeniu złoty może się umacniać.

We wtorek EUR/PLN pozostawał bez większych zmian tuż poniżej 4,60, a USD/PLN lekko zniżkował w kierunku 3,88. EUR/USD rósł w tym czasie o 0,2 proc. do nieco powyżej 1,18.

RYNEK DŁUGU

"Na przełomie tygodnia zobaczyliśmy bardzo mocne dane z USA, w szczególności piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy i poniedziałkowe ISM, co powinno ciągnąć rentowności obligacji na rynkach bazowych w górę. Za nimi pewnie pójdą złotowe stawki IRS, zwłaszcza, że ścieżka inflacji wskazuje, że CPI może pod koniec roku przekroczyć 4 proc." - powiedział Piotr Popławski.

"Za tym mogą pójść wzrosty dochodowości krajowych obligacji. Raczej jednak w mniejszej skali, gdyż krajowi inwestorzy spodziewają się, że NBP będzie podtrzymywać sporą skalę programu skupu. Spodziewam się, że w tym tygodniu rentowności 10-latek pójdą w górę o ok. 5 pb., przy jednoczesnym zacieśnianiu się asset swapów" - dodał.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w marcu o 916 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 647 tys. i wobec wzrostu o 558 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z +379 tys. - podał amerykański Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 6 proc., oczekiwano 6 proc. wobec 6,2 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik aktywności w usługach w USA w marcu wyniósł 63,4 pkt., wobec 55,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 59 pkt.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spada o 5,5 pb do 1,691 proc., a niemieckich zniżkuje o 2,9 pb do -0,326 proc.

wtorek wtorek piątek 16.14 9.30 12.45 EUR/PLN 4,5952 4,6005 4,6005 USD/PLN 3,8822 3,8955 3,9062 CHF/PLN 4,1543 4,1532 4,1524 EUR/USD 1,1836 1,1808 1,1777 OK0423 0,071 0,080 0,039* DS0726 0,87 0,90 0,90 DS1030 1,58 1,60 1,59

*Dane dla serii PS0123