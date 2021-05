"W mojej ocenie docelowym poziomem dla EUR/PLN na kolejne dni są okolice 4,58-4,59. Rynek czeka na najważniejszą rzecz, czyli informacje dotyczące kredytów frankowych, które mają zostać podane w najbliższy piątek i później, w kolejny wtorek" - powiedział Piotr Popławski.

11 maja odbędzie się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ws. kredytów walutowych. Wcześniej, 7 maja, spodziewana jest natomiast uchwała Sądu Najwyższego, który w składzie 7 sędziów odpowiedzieć ma na pytania prawne zadane przez Rzecznika Finansowego.

"Póki co rynek nie wycenia za bardzo ryzyka z tym związanego, jest zatem przestrzeń do osłabienia się złotego w miarę zbliżania się terminu posiedzenia SN. Inwestorzy obawiają się tych orzeczeń, jednak już nie tak bardzo jak w marcu, przed przesunięciem terminu. Z kolei po ubiegłotygodniowym TSUE, które tak naprawdę nic nie wyjaśniło, poziom zdezorientowania jest duży" - ocenił.

Dodał, że wiele zależeć będzie zależeć także od dolara, a spadki na EUR/USD mogą sprawić, że EUR/PLN wzrośnie nawet do 4,60.

We wtorek EUR/PLN rósł o 0,4 proc. do 4,56, USD/PLN szedł w górę o blisko 0,8 proc. do ok. 3,80. W tym czasie EUR/USD zniżkował o 0,4 proc. do 1,2021.

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowności krajowych SPW zniżkowały na całej długości krzywej, od 3 pb na długim jej końcu do ok. 6 pb na krótkim końcu i na środku.

"Na rynku długu spodziewamy się kilku czynników, które mogą się wzajemnie znosić. Z jednej strony, po wzrostach rentowności obligacji w zeszłym tygodniu może wystąpić niewielka korekta. Z drugiej strony widzimy dużą inflację. Do tego nie spodziewamy się, żeby na środowym posiedzeniu RPP miała złagodzić program skupu obligacji. Utrzymanie go na agresywnym poziomie powinno hamować wzrosty rentowności" - powiedział Piotr Popławski.

"Rentowności krajowych SPW powinny być zatem w tym tygodniu stabilne. W górę mogą jednak iść swapy, w ślad za rynkami bazowymi" - dodał.

Ministerstwo Finansów na przetargu zamiany 6 maja sprzeda papiery OK0423, PS1026, WZ1126, DS1030 i WZ1131, a odkupi PS0422, OK0521, PS0721 i DS1021 - podał resort w komunikacie.

Jak ocenił Popławski dużo ważniejsze dla rynku będą skupy przeprowadzane przez NBP. Spodziewa się, że w maju mogą odbyć się dwa, o wartości ok. 10 mld zł każdy.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkowały o 2,2 pb do 1,584 proc., a niemieckich o 3,2 pb do -0,235 proc.