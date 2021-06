„W przyszłym tygodniu wyślę do kongresu ustawę, która uczyni bitcoin legalnym środkiem płatniczym” – cytuje CNN słowa Bukele. Prezydent Bukele, 39-letni, prawicowy populista, który doszedł do władzy w 2019 roku, może liczyć na większość w kongresie. Oznacza to, że przejście ustawy jest prawdopodobne. Bukele powiedział, że Salwador współpracuje z cyfrową firmą finansową Strike, by ustalić logistykę decyzji.

„Ponad 70 proc. aktywnej populacji Salwadoru nie ma konta bankowego. Nie są w systemie finansowym” – skomentował dyrektor generalny Strike, Jack Mallers. „Zostałem poproszony o pomoc w napisaniu planu. Salwadorczycy postrzegają bitcoin jako światowej klasy walutę; musimy złożyć plan bitcoinowy, aby pomóc tym ludziom”. Salwador obecnie używa dolara amerykańskiego jako swojej oficjalnej waluty.

Przyszłość walut cyfrowych

Mimo że banki centralne na całym świecie zareagowały na bitcoina z początkową fascynacją, wahały się przed przyjęciem kryptowalut z powodu ich ekstremalnej zmienności. Wartość bitcoina, na przykład, spadła o ponad połowę na początku tego roku, po tym jak osiągnęła rekordowy poziom ponad 60 tys. dolarów. Inne, mniej popularne kryptowaluty są jeszcze bardziej niestabilne, a ich obroty rosną i spadają jak huśtawki – często w oparciu o spekulacje lub tweety prezesa Tesli Elona Muska.

Jednak wzrost popularności kryptowalut skłonił Rezerwę Federalną do przyjrzenia się ograniczeniom dolara – szczególnie w zakresie płatności i transferów pieniężnych, których realizacja może trwać kilka dni. Transakcje w bitcoinach odbywają się niemal natychmiastowo.

Kryptowaluty nie wymagają również posiadania konta bankowego. Zamiast tego są one przechowywane w cyfrowych portfelach. To może pomóc ludziom w biedniejszych społecznościach (nie tylko w Salwadorze, ale także w społecznościach mniejszościowych w Stanach Zjednoczonych) uzyskać lepszy dostęp do swoich finansów.

Cyfrowy dolar a kryptowaluty

Lael Brainard, członek Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, przedstawiła w zeszłym miesiącu argumenty przemawiające za bezpieczną, wspieraną przez bank centralny walutą cyfrową, która mogłaby stworzyć bardziej efektywny system płatności i rozszerzyć usługi finansowe na Amerykanów, którzy nie byli dotychczas obsługiwani przez tradycyjne banki.

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell w maju ogłosił, że bank centralny opublikuje latem dokument przedstawiający przemyślenia zarządu na temat korzyści i ryzyka związanego z cyfrowym dolarem amerykańskim.

Chociaż kryptowaluty takie jak bitcoin są cyfrowe, cyfrowa waluta Banku Centralnego różniłaby się zasadniczo od obecnych kryptowalut – nadal byłaby kontrolowana przez bank centralny, a nie zdecentralizowaną sieć komputerową.