"Myślę, że Rada może trochę schłodzić oczekiwania rynkowe. Chociaż presja na podwyżki stóp narasta z każdej strony to uważam, że większość w Radzie będzie skłonna utrzymywać stopy bez zmian i ton z ostatnich posiedzeń zostanie utrzymany. Moim zdaniem bardziej łagodny, umiarkowany ton komunikatu po posiedzeniu Rady będzie negatywnie wpływał na złotego, wspierając lekki wzrost eurozłotego" - powiedział Mirosław Budzicki.

Wszyscy z 20 ankietowanych w dn. 7-8 czerwca przez PAP Biznes ekonomistów oczekują, że RPP utrzyma obecny poziom stóp procentowych (rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych) na poziomie 0,10 proc. na najbliższym posiedzeniu 9 czerwca.

Jeden ośrodek spodziewa się podwyżki o 15 pb. już na posiedzeniu w lipcu bieżącego roku, cztery prognozują podwyżki po 15-40 pb. do końca 2021 r.

Zdaniem Budzickiego, chociaż w ostatnich tygodniach nabudowywały się oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w związku m.in. ze wzrostem inflacji, to komunikat po posiedzeniu Rady będzie wskazywał na perspektywę słabnięcia dynamiki cen w kolejnych miesiącach.

"Rada będzie mocno akcentować charakter podażowy i regulacyjny wzrostu inflacji i fakt, że w długim okresie inflacja będzie jednak zmierzać w kierunku celu NBP. Wiele wskazuje na to, że majowy odczyt inflacji wyznaczył jej szczyt i inflacja w tym roku powinna pozostać poniżej 5 proc. To też jest element, który może się znaleźć w komunikacie po decyzji Rady lub zostać poruszony w trakcie piątkowego wystąpienia prezesa Glapińskiego" - ocenił.

"Prawdopodobnie w komunikacji banku centralnego podtrzymane zostaną także obawy związane z sytuacją pandemiczną. Coraz więcej branż może funkcjonować normalnie, ale taka sytuacja trwa jedynie od paru tygodni. Trzeba pamiętać także o perspektywie. W ostatnim roku wydawało się, że pandemia szybko znajdzie się w odwrocie i wypracujemy rozwiązania, które pozwolą uniknąć kolejnych lockdownów, ale tak się nie stało. Ostatnia fala przyniosła kolejny lockdown. Ta sytuacja brana jest pod uwagę przez nasz, ale także przez inne banki centralne" - dodał Budzicki.

We wtorek EUR/PLN pozostawał w korytarzu wahań 4,465-4,475, po południu USD/PLN zwyżkował o 0,1 proc. do 3,667, a EUR/USD spadał o 0,1 proc do 1,218.

RYNEK DŁUGU

"W ostatnim czasie rentowności, szczególnie papierów krótkoterminowych, znajdywały się pod presją oczekiwań na podniesienie stóp, dlatego po posiedzeniu RPP możemy oczekiwać ich spadku. Rentowności długoterminowych obligacji w ostatnim czasie zachowywały się relatywnie stabilnie, a nawet pozostawały w lekkiej tendencji spadkowej, mocno natomiast rosły rentowności obligacji 2-letnich. Wydaje mi się, że umiarkowana komunikacja ze strony Rady może właśnie wzmocnić obligacje na krótkim końcu krzywej" - wskazał Budzicki.

Według stratega banku PKO BP, rentowności obligacji wszystkich tenorów powinny pozostać w lekkim trendzie spadkowym do końca kwartału.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po południu zniżkują o 3,7 pb do 1,533 proc., a niemieckich idą o ok. 2,1 pb do -0,2180 proc.