"Część inwestorów spodziewała się zaostrzenia tonu komunikatu ze strony NBP. Na pewno to, co się w nim znalazło, tych oczekiwań nie spełniła. Rysuje się z tego krótkoterminowa presja na złotego. Naszym zdaniem, na ten moment złoty może być słabszy, a EUR/PLN może do końca tygodnia dotrzeć do 4,48. Zwłaszcza, że w tym terminie dolar może umacniać się wobec euro" - ocenił Piotr Popławski.

"Cały czas utrzymujemy jednak, że drugiej połowie miesiąca, a może już od przyszłego tygodnia, złoty powinien się umacniać, jednak to będzie zależało od eurodolara" - dodał.

Na środowym posiedzeniu RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian. W komunikacie podano m.in., że NBP nadal będzie prowadził skup aktywów (SPW i papiery z gwarancją SP), oferował kredyt wekslowy i może stosować interwencje FX.

RPP przywróciła w komunikacie po czerwcowym posiedzeniu stwierdzenie, że polityka NBP stabilizuje inflację w celu w średnim terminie i sprzyja utrwaleniu ożywienia. Dodała, że reakcja polityki RPP na szoki jest elastyczna.

Złoty po południu umacniał się wobec euro przy umacniającym się dolarze, a EUR/PLN znajdował się na poziomie 4,455. Po publikacji komunikatu RPP złoty oddał całość tego umocnienia, a o godz. 17.45 EUR/PLN jest 0,24 proc. nad kreską na 4,475, USD/PLN rośnie o 0,1 proc. do 3,67.

W tym czasie EUR/USD jest 0,1 proc. nad kreską na 1,220, choć w ciągu dnia był nawet blisko 1,222.

RYNEK DŁUGU

W środę, zarówno przed jak i po publikacji komunikatu po posiedzeniu RPP, rentowności krajowych SPW pozostawały bez większych zmian.

"Dla krajowego rynku długu bardzo ważna będzie piątkowa konferencja prezesa Glapińskiego. Wszyscy będą czekać na komentarz w sprawie krajowego programu QE. Do czasu konferencji trzeba będzie patrzeć na zagranicę. Ze strony rynków bazowych może utrzymywać się presja na obniżenie się rentowności, ze względu na czwartkowe posiedzenie EBC. Spodziewamy się, że ton komunikatu będzie wyważony i spokojny" - powiedział Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po południu zniżkują o 2,7 pb do 1,501 proc., a niemieckich idą w górę o ok. 2,5 pb do -0,245 proc.