"Środową sesję na rynku walutowym można podzielić na dwie części. Początkowo złoty kontynuował trend z ostatnich sześciu dni i osłabił się do bariery z maja i kwietnia, czyli 4,5930/EUR. Później jednak zaczęło się odrabianie strat. Po części było to spowodowane sytuacją techniczną, a po części związane z tym co dzieje się na eurodolarze, który nie ma już siły do spadków" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"Znamy już treść komunikatu, który prezes Fed Jerome Powell przedstawi o godz. 18.00 przed kongresem. Tezy tam zawarte nie są zgodne z trendem jaki rynek obierał, czyli z dążeniem do szybkich zmian w polityce pieniężnej. Są raczej powtórzeniem jego czerwcowego wystąpienia. To tonuje nastroje po tym jak wczoraj dolar zyskiwał po danych o inflacji w USA. Dobrze znanymi kanałami powoduje to umocnienie złotego do okolic 4,57/EUR" - wskazał.

Ekonomista spodziewa się, że w najbliższym czasie złoty powinien się umacniać. Jak ocenił kolejne dni powinny przynieść próbę mocniejszego rozegrania na złotym, czemu sprzyjać ma oczekiwana zwyżka na EUR/USD.

"Są to poziomy, z których powinniśmy zawracać. Złotemu nie pomagają czynniki polityczne, czyli przełożone na jutro posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego o nadrzędności prawa polskiego nad unijnym. Nie jest to jednak wydarzenie, które utrzymałoby EUR/PLN na wyższych poziomach przez dłuższy czas" - dodał.

W środę tuż po godz. 10.00 EUR/PLN przekroczył poziom 4,59, z którego szybko zaczął wracać w kierunku poziomu odniesienia. Po południu EUR/PLN był już pod kreską i ok. godz. 16.00 traci 0,1 proc. do 4,575, a USD/PLN zniżkuje o 0,6 proc. do 3,87. W tym czasie EUR/USD rośnie o 0,4 proc. do 1,182.

RYNEK DŁUGU

"Na obligacjach notowania przebiegają dziś względnie spokojnie. Zmiany są niewielkie i tożsame z tym, co widzimy od początku tygodnia. Spodziewam się, że w najbliższym czasie trend wzrostowy będzie kontynuowany" - ocenił Mateusz Sutowicz.

W środę po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich są 4 pb niżej na poziomie 1,371 proc., a niemieckich tracą 1 pb do -0,310 proc.