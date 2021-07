"Na pewno wydarzeniem dnia jest inflacja w Polsce. Patrząc na reakcję rynku, można powiedzieć, że inwestorzy dają NBP szansę +nawrócenia się+. Złoty umacnia się przy jednoczesnym wzroście oczekiwań na podwyżki stóp procentowych" - powiedział Przemysław Kwiecień.

Reklama

W piątek o godz. 10.00 Główny Urząd Statystyczny podał w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 5,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w lipcu wzrosły rdr o 4,7 proc., a mdm wzrosły o 0,1 proc.

"Po odczycie czerwcowym oczekiwania ekonomistów wobec danych za lipiec były mocno rozstrzelone. Widać, że jednak w lipcu presja cenowa była duża, nie ma więc żartów. Rynki wschodzące regionu już podnoszą stopy procentowe i może to się dla nas źle skończyć, jak będziemy udawać, że problemu nie ma" - powiedział Kwiecień.

Ekonomista przytoczył sytuację rynku tureckiego.

"Przez wiele lat Turcja była ulubieńcem inwestorów. W pewnym momencie granica została jednak przekroczona i później nie było już drogi powrotu. Nie pomogły nawet mocne podwyżki stóp" - wskazał.

"Polska może być w podobnej sytuacji. Nie możemy pozwolić sobie na to, co robi Fed, czyli udawanie, że inflacji nie ma. Gdy inwestorzy zniechęcą się do naszego rynku, zobaczymy osłabienie złotego i mocne wzrosty rentowności" - dodał.

Ekonomista zwrócił uwagę na trwające umocnienie złotego.

"Złoty nie tyle zyskuje po inflacji, co po prostu zachowuje się tak, jak inne waluty rynków wschodzących, po ostatnim posiedzeniu Fed" - powiedział.

"Spodziewam się jednak, że w najbliższym czasie kurs EUR/PLN znów będzie na poziomach zbliżonych do 4,60. Na razie nie widać potencjału to większego umocnienia, chyba że RPP powie, że podwyżki stóp zbliżają się wielkimi krokami" - ocenił.

W piątek po południu kurs EUR/PLN idzie w dół o 0,2 proc. i jest lekko poniżej 4,56, a USD/PLN zniżkuje o 0,1 proc. i jest poniżej 3,84. Obie pary walutowe zaczęły piątkowe notowania nad kreską, jednak w dalszej części dnia kierowały się w dół.

Z kolei EUR/USD początkowo rósł i notował poziomy powyżej 1,19, jednak po południu traci 0,1 proc., przyjmując poziom 1,188.

RYNEK DŁUGU

W trakcie piątkowej sesji rentowności krajowych SPW zwyżkowały po kilka punktów bazowych na całej długości krzywej, jednak pod koniec dnia wróciły w okolice poziomów odniesienia.

"Spodziewam się, że rentowności krajowych papierów będą w najbliższym czasie rosły. Na SPW prędzej czy później czeka nas dryg w górę, w kierunku poziomów 2 proc. na 10-latkach" - ocenił Przemysław Kwiecień.

W piątek po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich są 2,5 pb niżej, na poziomie 1,244 proc., a niemieckich nieznacznie rosną do -0,449 proc.