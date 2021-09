"Po bardzo burzliwym przełomie sierpnia i września sytuacja na złotym stabilizuje się. W tym tygodniu EUR/PLN pozostaje w okolicy poziomu 4,55. W najbliższym czasie niewiele powinno się w tej kwestii wydarzyć i spodziewam się dalszej stabilizacji. Na światowych rynkach finansowych panuje wyczekiwanie na przyszłotygodniowe posiedzenie Fed. Zmienność na rynku pozostaje niewielka, EUR/USD porusza się wokół 1,18 i pewnie w tym środowisku trzeba będzie czekać do przyszłego tygodnia" - powiedział PAP Biznes analityk FX BM mBanku Rafał Sadoch.

Reklama

"Trwająca przecena aktywów ryzykownych ciąży złotemu, jednak wydaje się, że krajowa waluta nie ma już zbyt dużej przestrzeni do osłabiania się. Nie ma zatem co oczekiwać, że dalsze spadki cen akcji będą przekładać się na złotego. Trzeba poczekać na to, co z eurodolarem, a to wykrystalizuje się po posiedzeniu Fed" - dodał.

Zwrócił uwagę, że w przyszłą środę Fed nie powinien zaskoczyć jastrzębimi decyzjami, a bazowy gołębi scenariusz wesprze notowania złotego.

W środę po południu kurs EUR/PLN rośnie o 0,1 proc. do 4,55, a USD/PLN zyskuje niecałe 0,1 proc. do 3,58. Tyle samo rośnie EUR/USD - do poziomu 1,182.

RYNEK DŁUGU

"Polskie obligacje dzisiaj zyskują wraz z umocnieniem na rynkach bazowych. Jest to reakcja na wczorajszy odczyt inflacji CPI za oceanem. Notowaniom na krajowym rynku nie zaszkodził nawet kolejny, negatywnie zaskakujący odczyt inflacji, która wzrosła do 5,5 proc. w sierpniu" - zauważyła zarządzająca funduszami w PFR TFI Izabela Sajdak.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. wzrosły rdr o 5,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc.

"Skup papierów przez NBP okazał się chwilowym wsparciem dla rynku stopy procentowej. Po aukcji spadki rentowności wyhamowały wzdłuż całej krzywej. Rentowność 10-latek spadła poniżej 2 proc., podczas gdy 5-latki wróciły powyżej 1,4 proc. Wraz z rosnącymi na świecie rentownościami polski dług powinien również tracić, a kluczowe pozostają czynniki globalne" - oceniła.

Narodowy Bank Polski odkupił na przetargu outright buy 5 serii obligacji łącznie za 1,83 mld zł, z czego obligacje skarbowe za 0,43 mld zł i papiery BGK za 1,40 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. Przed przetargiem NBP deklarował odkup do 8 serii papierów za maksymalnie 10 mld zł.

Po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,284 proc. (bez większych zmian), a niemieckich wynoszą -0,327 proc. (+1 pb).