"Podstawowym tematem na rynkach pozostaje China Evergrande Group, co osłabia sentyment do walut rynków wschodzących. Na to nakłada się naturalna słabość złotego związana z nastawieniem NBP do polityki pieniężnej, przez co PLN jest mocno niedowartościowany. Nie widzę jednak zbyt dużego pola do dalszego osłabiania i spodziewam się, że na poziomie 4,65 ten ruch się skończy" - ocenił Piotr Popławski.

Reklama

Zwrócił uwagę, że głównymi czynnikami ryzyka na kolejne dni jest środowy Fed, który wyda komunikat po posiedzeniu o 20.00 (14.00 czasu lokalnego), a o 20.30 rozpocznie się konferencja prezesa Jerome'a Powella. Tego samego dnia w kraju Trybunał Konstytucyjny ma wydać wyrok ws. nadrzędności prawa UE nad krajowym.

"Spodziewam się, że amerykańska rezerwa może nie być tak łagodna, jak tego oczekuje rynek. Dolar może zatem umocnić się do poniżej 1,17/EUR, przez co osłabi złotego. Krajowe dane czy wydarzenia raczej nie będą miały wpływu na notowania" - wskazał.

"Przełożenie na rynek mogą mieć jednak czwartkowe wydarzenia - po trwającym w Chinach święcie, tego dnia deweloper ma wypłacać kupony, a rynek oczekuje, że doprowadzi to do bankructwa firmy" - dodał.

Złoty od rana kontynuował osłabienie i we wtorek po południu dotarł tuż poniżej 4,63/EUR (+0,5 proc.) i nieco powyżej 3,94/USD (+0,4 proc.). W tym czasie EUR/USD utrzymywał się niecałe 0,1 proc. na plusie, w okolicy poziomu 1,174.

RYNEK DŁUGU

We wtorek krajowa krzywa rentowności przesunęła się w dół o kolejnych kilka punktów wobec poprzedniego zamknięcia. Największy spadek, rzędu 5-6 pb notowano na środku i długim jej końcu.

"Na obligacjach także kluczowe będzie to, co usłyszymy ze strony Fed oraz co wydarzy się w Chinach. Rozkład czynników ryzyka implikuje minimalny wzrost rentowności, zakładając, że Fed nie będzie super łagodny" - powiedział Popławski.

Po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,312 proc. (bez większych zmian), a niemieckich wynoszą -0,317 proc. (bez większych zmian).