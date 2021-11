Od stycznia 2021 notowania ETH/USD wzrosły bowiem o ponad 500 proc. Tymczasem dopiero za ostatni kwartał zwyżki wydają się podobne, gdyż bitcoin wzrósł o ok. 49 proc., a ethereum o 51 proc.

Reklama

Kryptowalutom może pomagać dość dobry sentyment ze strony inwestorów instytucjonalnych, którzy dobrze przyjmują wprowadzane ETF-y powiązane z bitcoinem, ale również spekuluje się o amerykańskim ETF-ie na ETH. SEC do końca roku może podjąć decyzję, co dalej z instrumentami dającymi szeroki dostęp kapitałowi z Wall Street do kryptoatywów.

Co więcej, kilku burmistrzów miast w USA, w tym Nowego Jorku i Miami, zadeklarowało chęć otrzymywania wynagrodzenia w bitcoinie, co może korzystnie wpływać na proces adopcji BTC w realnej gospodarce i realnym świecie. Kapitalizacja całego rynku kryptowalut zbliża się do 3 bilionów dolarów.

Autor: Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału Conotoxia Ltd.