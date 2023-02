Środowisko rosnących stóp procentowych, na co również pośredni wpływ miała wojna, sprzyjało w szczególności bankom, których dochody rosły w zeszłym roku. Indeks Stoxx Banks 600, obrazujący zmiany kursów największych europejskich banków, zyskał w ciągu 12 miesięcy ok. 7 proc., a w tym roku zwyżkuje o 18,9 proc. Tymczasem roczna zmiana indeksu WIG-banki to -25 proc. Od ostatniej sesji w 2022 r. indeks zyskał zaledwie 1,9 proc. Na tak słabe zachowanie krajowego sektora finansowego miały wpływ uchwalone przez Sejm wakacje kredytowe umożliwiające odroczenie spłaty kredytów hipotecznych osobom zadłużonym na cele mieszkaniowe w złotych oraz pogarszająca się pozycja banków w sporze z kredytobiorcami frankowymi. Przynajmniej drugi czynnik jest od ukraińskiego konfliktu całkowicie niezależny.