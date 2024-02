Złoty w poniedziałek po godzinie 7.00 tracił w stosunku do głównych walut. W stosunku do euro 0,31 proc., w stosunku do dolara 0,33 proc., a do franka 0,22 proc.

Złoty w piątek stracił do euro i amerykańskiego dolara, a nieznacznie zyskał do franka szwajcarskiego. Po godz. 18 euro kosztowało nieco ponad 4,32 zł, dolar 4 zł, a frank ponad 4,62 zł.