Dziewięć wykresów, które pokazują, jak bardzo brexit podzielił Wielką Brytanię

Ostateczny termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zbliża się wielkimi krokami. Teraz politycy przygotowują się do głosowania w Izbie Gmin nad warunkami rozwodu ze Wspólnotą, uzgodnionymi przez premier Theresę May i Brukselę. Podział w społeczeństwie na temat brexitu pozostaje nadal bardzo głęboki. Wyraźnie pokazują to sondaże, którym przyjrzał się Bloomberg.