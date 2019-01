Technologia zmienia bankowość. Oto 10 najważniejszych trendów w 2019 roku

Trend nr 1: Rośnie poważna konkurencja ze strony wielkich firm technologicznych

Firmy BigTech (takie jak Google, Amazon, Facebook, Alibaba i inne) wkraczają na hermetyczny dotychczas rynek bankowości detalicznej i stopniowo przejmują najbardziej opłacalne dla banków usługi. Przykłady? – Amazon, bazując na historii sprzedaży, prowadzonej na swojej platformie, już wprowadził działalność kredytową przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorstw. Chiński gigant e-commerce Alibaba także oferuje już wybrane usługi finansowe, wylicza Daniel Jarzęcki, Transformation Director w Capgemini. Zagrożenie jest poważne, ponieważ firmy te, w przeciwieństwie do banków, mają ogromną bazę klientów detalicznych. Są one tzw. „cyfrowymi tubylcami” (digital natives). Przez to są bardzo dynamiczne i otwarte na eksperymenty, co trafia na podatny grunt osobowości współczesnego konsumenta, który już dawno przestał być lojalny i chętnie korzysta z nowych doświadczeń.