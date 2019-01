Robert de Niro ze wspólnikami otworzą w Warszawie hotel. Obiekt pojawi się w 2020 r. [WIZUALIZACJE]

Robert De Niro, Nobu Matsuhisa i Meir Teper otworzą wyjątkowy hotel i słynną Restaurację Nobu w Warszawie. Jedyny Hotel Nobu w naszej części Europy zastąpi dotychczasowy Hotel Rialto, który jest właśnie rozbudowywany. Doskonale wpisze się on w otoczenie, odzwierciedlając zmieniającą się architekturę Warszawy. Będzie to pierwszy na rynku hotel lifestylowy, a jego istotny element to nowa część powstająca przy ulicy Wilczej, zaprojektowana przez uznaną polską pracownię Medusa Group. Ci sami architekci wraz z kalifornijskim studiem PCH, tworzą projekt wnętrz hotelu.