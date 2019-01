Rewolucja elektromobilnościowa uderzy w polską motoryzację

Polska stała się jednym z najważniejszych dostawców części motoryzacyjnych na świecie. Samochody elektryczne są jednak prostsze od swoich kuzynów o napędzie spalinowym – średnio mają o 1/3 części mniej. Jak wpłynie to na kondycję branży w Polsce?

Części samochodowe stanowią poważną część produkcji motoryzacyjnej nad Wisłą. Ta część branży odpowiada za coraz większą część wartości sprzedanej sektora. Co równie ważne, części i akcesoria stanowią prawie połowę eksportu motoryzacyjnego w Polsce. Co więcej, wartość sprzedaży za granicę rośnie w tempie kilkunastu procent rocznie. W 2016 r. osiągnęła ona wartość 44,8 mld zł – o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu Polska zajmuje 10. miejsce na świecie wśród krajów eksportujących części motoryzacyjne. Znad Wisły wysyłane do innych krajów jest 3,2 proc. globalnego eksportu w tej kategorii.