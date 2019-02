Oto Taycan. Pierwszy elektryczny samochód od Porsche [ZDJĘCIA]

Budowa siłowni o mocy 1000 MW może kosztować nie 6, ale nawet 8 mld zł – wynika z informacji DGP. Jak ustaliliśmy, do inwestycji dorzuci się PGE. Podwykonawcą mogą zostać Chińczycy - według naszych rozmówców chodzi o firmę China Power Engineering Consulting Group Co., Ltd. (CPECC).